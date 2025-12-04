गिरते रुपये के बीच अर्थव्यवस्था को मिल सकती है मजबूती, जानें इसकी पूरी डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rupee Fall Impact On Economy: पिछले कुछ दिनों से डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. रुपया पहली बार ऐतिहासिक गिरावट दर्ज करते हुए प्रति डॉलर 90 रुपये को पार कर गया. बाजार जानकारों का अनुमान हैं कि, आने वाले दिनों में रुपया और लुढ़क सकता है. साथ ही इसकी कीमत 91 के लेवल के पार जा सकती है.

रुपये में हो रही इस गिरावट से आम लोगों की जेब पर सीधा असर होता है. हर दिन के इस्तेमाल की कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है. लेकिन रुपये में जारी इस गिरावट के कुछ फायदे भी हैं. रुपये के लो लेवल से भारतीय एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है. विदेशों में भारतीय सामान की कीमतें कम होती है, जिसे मार्केट में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है. साथ ही दाम कम होने से मांग के बढ़ने की भी उम्मीद रहती है.

आईटी सेक्टर को मिलेगी राहत

भारतीय आईटी सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों का ट्रेड डॉलर में होता है. जिसके कारण आईटी कंपनियों का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है. बहुत सी कंपनियां विदेशों को अपनी सर्विस उपलब्ध करवाती है. ऐसे में आईटी कंपनियों को रुपये में हुई इस गिरावट से फायदा मिल सकता है. जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है.

अमेरिकी टैरिफ से राहत और भारतीय निर्यात

रुपये में जारी गिरावट से भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है. कम कीमत होने से विदेशी बाजार में भारतीय सामानों की मांग बढ़ सकती है. जिससे बाजार में दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा की रेस में भारतीय निर्यातक आगे निकल सकते हैं.

साथ ही सस्ते चीनी सामानों के इंपोर्ट पर अंकुश लगेगा. भारतीय निर्यात बढ़ने से अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने में मदद मिलेगी. ट्रेड इंबैलेंस को दूर करने में यह फैक्टर मदद करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलने की उम्मीद होगी.

रेमिटेंस में आएगी तेजी

रुपए की आई कमजोरी से प्रवासी भारतीयों के लिए घर पैसा भेजना और भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक डॉलर के बदले उन्हें पहले से ज्यादा रुपये मिलेंगे. देश में इस साल रेमिटेंस का प्रवाह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

वित्त वर्ष 2025 में भारत को 135.5 अरब डॉलर की रकम मिली है, जो कि पिछले साल 118.7 अरब डॉलर था. यह बढ़ा हुआ इनफ्लो देश के ट्रेड डेफिसिट को कम करने में अहम भूमिका निभाता है.

