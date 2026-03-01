हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
1st March Rules Change: ट्रेन की बुकिंग से लेकर LPG सिलेंडर तक... 1 मार्च से बदल रहे कई नियम, जानें क्या होगा असर?

New Rules March 2026: 1 मार्च 2026 से लागू हो रहे इन बदलावों का असर अब सिर्फ आपकी वॉलेट तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये मोबाइल फोन, बैंकिंग और ट्रेन ट्रैवल पर भी असर डालेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Mar 2026 08:22 AM (IST)
New Rules March 2026: 1 मार्च 2026 से यानी कि आज से कई जरूरी बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा. इन बदलावों में SIM बाइंडिंग से लेकर LPG प्राइस रिव्यू, रेलवे टिकट बुकिंग जैसी कई सारी चीजें शामिल हैं. कुल मिलाकर इनका असर अब सिर्फ आपकी वॉलेट तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये मोबाइल फोन, बैंकिंग और ट्रेन ट्रैवल पर भी असर डालेंगे. अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, गैस सिलेंडर खरीदते हैं, या ट्रेन से सफर करते हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए जानना जरूरी है:-

सिम बाइडिंग नियम- मैसेजिंग ऐप्स से जुड़ा यह बड़ा बदलाव 1 मार्च से लागू हो सकता है. नए SIM बाइंडिंग नियमों के तहत, अब से WhatsApp, Telegram, या Signal जैसे ऐप्स आपके एक्टिव SIM कार्ड से जुड़े रहेंगे. यानी कि अब अगर आप अपने फोन से सिम निकाल देते हैं, तो ये सारे के सारे ऐप्स काम करना बंद कर देंगे. जबकि पहले ऐसा नहीं था. अब तक मोबाइल फोन यूजर्स बिना सिम के भी WhatsApp जैसे दूसरे मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर पा रहे थे.

इसके पीछे सरकार का मकसद डिजिटल फ्रॉड को रोकना है. हाल के सालों में SIM स्वैप और नकली रजिस्ट्रेशन के फ्रॉड बढ़ा है  इसलिए बिना एक्टिव SIM के मैसेजिंग ऐप्स इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो सकता है. इसके साथ ही WhatsApp Web जैसे डेस्कटॉप वर्जन भी हर 6 घंटे में अपने आप ही लॉग आउट हो जाएंगे. 

ट्रेन टिकट बुकिंग- जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन टिकट बुक करने के नियम भी 1 मार्च, 2026 से बदल जाएंगे. अब इन्हें बुक कराने के लिए नए Rail One App का इस्तेमाल करना होगा. पुराना UTS (Unreserved Ticketing System) मोबाइल ऐप आज से बंद हो रहा है. ऐसे में पुराने UTS वॉलेट में रखा पैसा नए ऐप में उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन कर ट्रांसफर कर सकते हैं.  

 

 

 

 

 

 

क्या रॉकेट की स्पीड से ऊपर भागेगी सोने-चांदी की कीमतें? ईरान-इजरायल जंग का क्या होगा असर? 

Published at : 01 Mar 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Railone App SIM Binding New Rules March 2026 March Rules Change
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
