हिंदी न्यूज़बिजनेसरिटायरमेंट को तनाव नहीं, फन टाइम बनाइए, ऐसे करें पैसे और प्लानिंग का सही कॉम्बिनेशन

रिटायरमेंट को तनाव नहीं, फन टाइम बनाइए, ऐसे करें पैसे और प्लानिंग का सही कॉम्बिनेशन

अगर आप भी रिटायरमेंट की प्लानिंग बना रहे हैं तो, आपको कुछ चीजों की जानकारी जरूर होनी चाहिए. जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. साथ ही आर्थिक आजादी भी मिले.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Retirement Planning Tips: बहुत से लोग अक्सर रिटायरमेंट की प्लानिंग करते वक्त, रिटायरमेंट को नौकरी से छुट्टी और एक मासिक पेंशन के तौर पर देखते हैं. हालांकि, रिटायरमेंट इन सब से बहुत अधिक आपके जीवन में महत्व रखता है. अगर आप समझदारी और दूरदर्शिता के साथ अपनी रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो, यह शांति, सुकून और नई चीजों को सीखने-समझने वाला वक्त भी हो सकता है.

साथ ही, आज का आपका निवेश कल आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है. रिटायरमेंट प्लान करने से पहले आपको बहुत से पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए. जिससे आपका रिटायरमेंट एक फन टाइम बन जाए ना कि, बस काटने वाला एक वक्त. आइए जानते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम में छपे एक रिपोर्ट के ऐसे कुछ पहलुओं के बारे में....

1. रिटायरमेंट की प्लानिंग जल्दी शुरु करें

रिटायरमेंट के बाद आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको पेंशन की आवश्यकता होती हैं. रिटायरमेंट की प्लानिंग कोई एक दिन की योजना नहीं है. जितनी जल्दी हो सके इसकी शुरुआत करनी चाहिए.

साथ ही अपने निवेश को नियमित रखना चाहिए. अगर आप छोटी-छोटी राशि में लंबे समय तक निवेश करते हैं तो, आपको एक अच्छी पेंशन राशि मिल सकती हैं.  

2. महंगाई का अंदाजा जरूर लगाएं

महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. आज जो रकम आपके लिए एक आरामदायक जिंदगी के लिए काफी है, जरूरी नहीं है कि आने वाले 15 साल बाद भी उसका उतना ही महत्व रह जाए. इसलिए ऐसे पेंशन प्लान का चयन करें जो मार्केट से जुड़कर बेहतर रिटर्न दें. साथ ही अपने ट्रैडिशनल प्लान में कुछ ग्रोथ-ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ सकते हैं.  

3. फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ दोनों विकल्पों का चयन करें

अपना रिटायरमेंट प्लान करते समय ऐसे निवेश विकल्प का चयन करना चाहिए जो, फ्लेक्सिबिल हो और साथ में उनमें अच्छा ग्रोथ रेट भी हो. रिटायरमेंट फंड से कभी भी पैसों की निकासी ना करें. बहुत जरूरी होने और दूसरा कोई रास्ता ना होने पर ही पैसे निकालें.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: भारत के IPO बाजार पर CEA ने दी चेतावनी, शुरुआती निवेशकों के लिए निकासी का जरिया बताया

 

Published at : 17 Nov 2025 03:30 PM (IST)
