INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्रू की यूनिफॉर्म से लेकर चम्मचों तक, सब होगा नीलाम, कौड़ियों के भाव बिकेगी जेट एयरवेज, लिस्ट में ऑडी भी शामिल

क्रू की यूनिफॉर्म से लेकर चम्मचों तक, सब होगा नीलाम, कौड़ियों के भाव बिकेगी जेट एयरवेज, लिस्ट में ऑडी भी शामिल

Airline Assets Auction: जेट एयरवेज बंद होने के करीब सात साल बाद कंपनी की बची हुई संपत्तियों और रोजमर्रा की वस्तुओं की नीलामी होगी, जिससे लेनदारों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 13 Jul 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

Jet Airways Auction: कभी भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस में शुमार होने वाली जेट एयरवेज अब पूरी तरह एक इतिहास बनने जा रही है. कंपनी के बंद होने के करीब सात साल बाद अब उसकी बची हुई चीजों की भी नीलामी होने जा रही है. इस नीलामी में कई तरह की रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी बिक्री के लिए रखी गई हैं, जो जेट एयरवेज कंपनी के बंद होने का एक अहम हिस्सा है. इसकी सबसे बड़ी वजह एयरलाइन को दोबारा शुरू करने की कई कोशिशें नाकाम होने के बाद अब इस कंपनी की बची हुई चीजों को नीलाम करके लेनदारों का पेमेंट कर दिया जाएगा. 

नीलामी में क्या-क्या बिकेगा?

नीलामी में तीन बोइंग विमान सबसे महंगी संपत्तियों में शामिल हैं. इनके अलावा विमान के स्पेयर पार्ट्स, एवियोनिक्स, व्हील, केबिन उपकरण, इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, सुरक्षा उपकरण और इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान भी बेच दिया जाएगा. साथ ही नीलामी सूची में शामिल एयरलाइन के इस्तेमाल की गई कटलरी (स्पून, फोर्क), ग्लासवेयर, फूड सर्विस उपकरण, क्रू की यूनिफॉर्म, जूते और ऑफिस स्टेशनरी भी हैं.

सरकार का बड़ा फैसला, अब अमेरिका से ये चीज खरीदेगा भारत, कमाई का नया रास्ता भी खुलेगा

ऑडी समेत कई कारें भी होंगी नीलाम

जेट एयरवेज की रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को भी इस नीलामी का हिस्सा बनाया गया है. कंपनी की संपत्तियां दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में मौजूद हैं. इन सभी वाहनों का कुल आरक्षित मूल्य करीब 40 लाख रुपये रखा गया है. नीलामी में ये वाहन शामिल है...

  • एक ऑडी A6
  • चार होंडा सिटी
  • तीन मारुति स्विफ्ट डिजायर
  • एक मारुति SX4
  • एक मारुति ईको

क्यों बंद हुई थी जेट एयरवेज?

वित्तीय परेशानियों के कारण जेट एयरवेज ने 2019 में अपनी उड़ानें बंद कर दी थीं. इसके बाद जालान कालरॉक कंसोर्टियम ने कंपनी को दोबारा शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन कानूनी विवादों की वजह से उनकी यह कोशिश नाकाम हो गई. 

अब खत्म हुई वापसी की उम्मीद

साल 2024 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने जेट एयरवेज कंपनी के काम को पूरी तरह बंद करने की मंजूरी दे दी. इसके साथ ही एयरलाइन को दोबारा शुरू करने की सभी उम्मीदें खत्म हो गई. फिलहाल अब कंपनी की जो भी बची हुई संपत्तियां हैं उनकी नीलामी की जा रही है. इस नीलामी के साथ ही भारतीय विमानन जगत के एक मशहूर ब्रांड का सफर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. 

Retail Inflation: सब्जियों और राशन के बढ़े दाम, जून में 4.38 प्रतिशत पहुंची खुदरा महंगाई, आंकड़े डराने लगे

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Jet Airways Airline Industry India Airline Assets Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्रू की यूनिफॉर्म से लेकर चम्मचों तक, सब होगा नीलाम, कौड़ियों के भाव बिकेगी जेट एयरवेज, लिस्ट में ऑडी भी शामिल
क्रू की यूनिफॉर्म से लेकर चम्मचों तक, सब होगा नीलाम, कौड़ियों के भाव बिकेगी जेट एयरवेज, लिस्ट में ऑडी भी शामिल
बिजनेस
RBI आपके फोन में डालेगा नकद पैसा, जानें क्या है रिजर्व बैंक का नया डिजिटल करेंसी सिस्टम
RBI आपके फोन में डालेगा नकद पैसा, जानें क्या है रिजर्व बैंक का नया डिजिटल करेंसी सिस्टम
बिजनेस
Retail Inflation: सब्जियों और राशन के बढ़े दाम, जून में 4.38 प्रतिशत पहुंची खुदरा महंगाई, आंकड़े डराने लगे
सब्जियों और राशन के बढ़े दाम, जून में 4.38 प्रतिशत पहुंची खुदरा महंगाई, आंकड़े डराने लगे
बिजनेस
सरकार का बड़ा फैसला, अब अमेरिका से ये चीज खरीदेगा भारत, कमाई का नया रास्ता भी खुलेगा
सरकार का बड़ा फैसला, अब अमेरिका से ये चीज खरीदेगा भारत, कमाई का नया रास्ता भी खुलेगा
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
आईपीएल 2026
कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
विश्व
क्या अब छिड़ने वाला है विश्व युद्ध? US के साथ ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना ‘डूम्सडे’ प्लेन
क्या अब छिड़ेगा विश्व युद्ध? US-ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना डूम्सडे प्लेन
इंडिया
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
51 की उम्र में शादी की खबरों पर Terence Lewis ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने अपने काम से शादी की है
51 की उम्र में शादी की खबरों पर Terence Lewis ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने अपने काम से शादी की है
ENT LIVE
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
ENT LIVE
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Embed widget