हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसइस बैंक पर लगी RBI की पाबंदी, 10000 रुपये से ज्यादा निकालने पर रोक, कहीं आपका तो नहीं खाता?

इस बैंक पर लगी RBI की पाबंदी, 10000 रुपये से ज्यादा निकालने पर रोक, कहीं आपका तो नहीं खाता?

आरबीआई ने कहा कि बिना पूर्व लिखित अनुमति के बैंक कोई नया ऋण नहीं दे सकता, नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता और न ही अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 09 Oct 2025 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

RBI Actions on Baghat Urban Co-Operative Bank: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रेगुलेटरी एक्शन लेते हुए हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. केंद्रीय बैंक के निर्देशों के अनुसार, अब यह बैंक न तो कोई नया जमा स्वीकार कर सकेगा और न ही नए लोन जारी कर पाएगा. इसके साथ ही, बैंक की देनदारियों के भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है.

क्या है आरबीआई के निर्देश?

आरबीआई ने कहा कि बिना पूर्व लिखित अनुमति के बैंक कोई नया ऋण नहीं दे सकता, नई जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता और न ही अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर सकता है. यह कदम हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के बाद उठाया गया है.

समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए, आरबीआई ने ग्राहकों की निकासी सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की है. हालांकि, आरबीआई ने यह छूट दी है कि बैंक ग्राहकों के खातों में मौजूद राशि को उनके बकाया ऋणों के समायोजन में इस्तेमाल कर सकता है.

बीमा सुरक्षा का क्या होगा?

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक के जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के तहत बीमा सुरक्षा प्राप्त है. इस प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक जमाकर्ता को अधिकतम ₹5 लाख तक की बीमाकृत राशि मिलेगी, जो उनके खाते की स्थिति और अधिकार के अनुसार तय की जाएगी.

केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि ये पाबंदियाँ बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बराबर नहीं हैं. बैंक सीमित शर्तों के साथ अपना संचालन जारी रख सकेगा. आरबीआई का यह कदम बैंक की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है.

ये भी पढ़ें: IndiGo पर लगा DGCA का चाबुक, लगाया भारी भरकम जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

Published at : 09 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Tags :
Reserve Bank Of India RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
लड़की के साथ लड़ाई, मैदान पर मार-पीट; पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद जो निगल गए उनका क्रिकेट करियर
लड़की के साथ लड़ाई, मैदान पर मार-पीट; पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद जो निगल गए उनका क्रिकेट करियर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA में 'सकारात्मक' बैठक, Chirag Paswan और Nityanand Rai मिले!
Bihar Election 2025: RJD पर 'गुंडागर्दी' के आरोप, Nitish Kumar के 'दल बदलू' होने पर भी चर्चा!
Bihar Election 2025: शराबबंदी से बिहार को 29-30 हज़ार करोड़ का घाटा, नेताओं पर गंभीर आरोप!
Jansuraj ने जैसे ही बांटे Ticket, Prashant Kishore का भारी विरोध… |ABP LIVE
Bihar Politics: Chirag Paswan और Tejashwi Yadav के दांव से गरमाई सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
लड़की के साथ लड़ाई, मैदान पर मार-पीट; पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद जो निगल गए उनका क्रिकेट करियर
लड़की के साथ लड़ाई, मैदान पर मार-पीट; पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद जो निगल गए उनका क्रिकेट करियर
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक, शेयर की तस्वीरें
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
जनरल नॉलेज
70 आइटम और 10 स्वीट डिश... गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो कितने रुपये होंगे खर्च?
70 आइटम और 10 स्वीट डिश... गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो कितने रुपये होंगे खर्च?
हेल्थ
Karwa Chauth 2025: दिनभर के व्रत के बाद क्या खाएं क्या नहीं? ये हैं हेल्दी करवाचौथ थाली आइडियाज
दिनभर के व्रत के बाद क्या खाएं क्या नहीं? ये हैं हेल्दी करवाचौथ थाली आइडियाज
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget