Reliance Power stock News: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 10 अक्टूबर को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. कंपनी के शेयरों में 13 प्रतिशत का उछाल आया और यह 50.70 रुपए के ट्रेड वैल्यू पर पहुंच गई. साथ ही कंपनी के शेयरों के वॉल्यूम में भी 3 गुना की बढ़त दर्ज की गई. जिससे यह पता चलता है कि शुक्रवार के कारोबारी दिन निवेशकों ने रिलायंस पावर के शेयरों में अपनी रुचि दिखाई. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से कंपनी के शेयरों में दबाव हैं.

बीते 52 हफ्तों की बात करें तो कंपनी के शेयर का हाई लेवल 76.49 रुपए और लो लेवल 31.30 रुपए रहा है. कंपनी के शेयरों मे पिछले 5 सालों में 1670 प्रतिशत से अधिक की उछाल देखने को मिली है. जिससे रिलायंस पावर के निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है.

कंपनी के शेयर बने रॉकेट

रिलायंस पावर कंपनी के शेयर 9 अक्टूबर 2020 को 2.75 रुपए पर थे. वहीं, शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को यह बढ़कर 50.70 रुपए पर पहुंच गए. कंपनी के शेयरों में पिछले 5 साल में 1670 प्रतिशत की तेजी देखी गई है. पिछले 6 महीनें में कंपनी के शेयर 23 प्रतिशत से उछले है. साथ ही पिछले 2 साल के ग्राफ को देखा जाए तो कंपनी शेयरों में 175 प्रतिशत की तेजी हुई है.

कंपनी 3 बोनस शेयर का कर चुकी है बंटवारा

रिलायंस पावर ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दिया है. मई 2008 में कंपनी ने 3:5 के अनुपात में बोनस शेयर का बंटवारा किया था. यानि कि शेयरधारकों को हर 5 शेयर पर 3 शेयर बोनस के तौर पर दिए थे. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पर लगभग 800 करोड़ रुपए का कर्ज था. हालांकि, अब इसका भुगतान कर दिया गया है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

