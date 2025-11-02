हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआपके नाम पर बैंक में पड़ा है पैसा और आपको पता भी नहीं! जानें कैसे कर सकेंगे क्लेम

आपके नाम पर बैंक में पड़ा है पैसा और आपको पता भी नहीं! जानें कैसे कर सकेंगे क्लेम

कई बार आपके या आपके किसी परिचय के लोगों का पुराना बैंक अकाउंट समय के साथ निष्क्रिय हो जाते हैं. ऐसे खातों में पड़े पैसों की निकासी के लिए जान लें ये आसान स्टेप्स.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 02 Nov 2025 04:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Unclaimed bank deposits: कई बार आपके या आपके किसी परिचय के लोगों का पुराना बैंक अकाउंट समय के साथ निष्क्रिय हो जाते हैं. लोग इसपर ध्यान नहीं देते हैं और लोगों का पैसा अकाउंट में पड़ रहता है. अगर आपका या आपके किसी परिचित का पैसा बैंक में अनक्लेम्ड है, तो इस रकम की निकासी के लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) इस स्थिति में आपकी पूरी सहायता करता हैं. आप या आपका कानूनी वारिश कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके अनक्लेम्ड पैसा वापस पा सकते है. 

आरबीआई का क्या हैं कहना?

आरबीआई के अनुसार, पूरे देश में करोड़ों रुपए अनक्लेम्ड रुप से पड़े हुए है. यदि किसी खाते में 2 साल से किसी भी प्रकार की वित्तीय लेनदेन नहीं होती या फिर 10 सालों से बैंक खाता निष्क्रिय पड़ा हुआ है. ऐसी स्थिति में आरबीआई इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को DEA (Depositor Education and Awareness) फंड में शिफ्ट कर देती है.

हालांकि, आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता हैं. आप या आपका कोई कानूनी वारिश इन पैसों पर अपना क्लेम कर सकता है. आरबीआई ने क्लेम करने की कोई सीमा तय नहीं की हैं. यानि कि अगर आपको किसी अनक्लेम्ड खाते में रखे गए पैसों की जानकारी मिलती है. साथ ही आप उसके कानूनी वारिश हैं तो, आप इन पैसों के लिए क्लेम कर सकते है. 

अनक्लेम्ड खातों और क्लेम की जानकारी

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि, आपका या आपके परिवार का पैसा बैंक में अनक्लेम्ड पड़ा है या नहीं, तो इसके लिए आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है. वेबसाइट पर अपना या अपने परिवार के सदस्य का नाम सर्च करें. इसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा, अक्टूबर से दिसंबर महीने तक देश के अलग- अलग जिलों में अनक्लेम्ड एसेट्स पर स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है. जहां से आप सीधे ही जानकारी ले सकते हैं. 

आप अपने अनक्लेम्ड पैसे के लिए किसी भी बैंक शाखा में जा सकते हैं, वहां क्लेम फॉर्म भरें और KYC डॉक्यूमेंट जैसे आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट जमा करें. साथ ही अगर आप वारिस के तौर पर क्लेम कर रहे हैं तो, डेथ सर्टिफिकेट जैसे लीगल पेपर जमा करें. वेरिफिकेशन के बाद बैंक RBI के DEA फंड से आपको पैसा मिल जाएगा. इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है. 

यह भी पढ़ें: आधार अपडेट हुआ आसान, अब ऑनलाइन बदल सकेंगे नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर

 

Published at : 02 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Tags :
Unclaimed Bank Deposits RBI DEA Fund
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement

वीडियोज

₹6.5 Lakh Crore का Wedding Season! कैसे 46 लाख शादियां बढ़ाएँगी भारत की Economy?| Paisa Live
भारतीय मूल के Bankim Brahmbhatt पर ₹4,400 करोड़ के loan fraud का आरोप | Paisa Live
IPO Alert: Shreeji Global FMCG Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
China का नया Tax Rule! अब सस्ता होगा भारत में सोना? | Gold Price Update 2025 | China Gold Tax News
IPO Alert: Groww IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
LIVE: बारिश की वजह अगर आज भारत-दक्षिण अफ्रीका का फाइनल नहीं हो पाया तो क्या होगा? जानें नियम
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
विश्व
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल; बढ़ी पुतिन की टेंशन!
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
लाइफस्टाइल
Correct way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget