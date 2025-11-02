आपके नाम पर बैंक में पड़ा है पैसा और आपको पता भी नहीं! जानें कैसे कर सकेंगे क्लेम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Unclaimed bank deposits: कई बार आपके या आपके किसी परिचय के लोगों का पुराना बैंक अकाउंट समय के साथ निष्क्रिय हो जाते हैं. लोग इसपर ध्यान नहीं देते हैं और लोगों का पैसा अकाउंट में पड़ रहता है. अगर आपका या आपके किसी परिचित का पैसा बैंक में अनक्लेम्ड है, तो इस रकम की निकासी के लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) इस स्थिति में आपकी पूरी सहायता करता हैं. आप या आपका कानूनी वारिश कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके अनक्लेम्ड पैसा वापस पा सकते है.

आरबीआई का क्या हैं कहना?

आरबीआई के अनुसार, पूरे देश में करोड़ों रुपए अनक्लेम्ड रुप से पड़े हुए है. यदि किसी खाते में 2 साल से किसी भी प्रकार की वित्तीय लेनदेन नहीं होती या फिर 10 सालों से बैंक खाता निष्क्रिय पड़ा हुआ है. ऐसी स्थिति में आरबीआई इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को DEA (Depositor Education and Awareness) फंड में शिफ्ट कर देती है.

हालांकि, आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता हैं. आप या आपका कोई कानूनी वारिश इन पैसों पर अपना क्लेम कर सकता है. आरबीआई ने क्लेम करने की कोई सीमा तय नहीं की हैं. यानि कि अगर आपको किसी अनक्लेम्ड खाते में रखे गए पैसों की जानकारी मिलती है. साथ ही आप उसके कानूनी वारिश हैं तो, आप इन पैसों के लिए क्लेम कर सकते है.

अनक्लेम्ड खातों और क्लेम की जानकारी

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि, आपका या आपके परिवार का पैसा बैंक में अनक्लेम्ड पड़ा है या नहीं, तो इसके लिए आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है. वेबसाइट पर अपना या अपने परिवार के सदस्य का नाम सर्च करें. इसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी. इसके अलावा, अक्टूबर से दिसंबर महीने तक देश के अलग- अलग जिलों में अनक्लेम्ड एसेट्स पर स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है. जहां से आप सीधे ही जानकारी ले सकते हैं.

आप अपने अनक्लेम्ड पैसे के लिए किसी भी बैंक शाखा में जा सकते हैं, वहां क्लेम फॉर्म भरें और KYC डॉक्यूमेंट जैसे आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट जमा करें. साथ ही अगर आप वारिस के तौर पर क्लेम कर रहे हैं तो, डेथ सर्टिफिकेट जैसे लीगल पेपर जमा करें. वेरिफिकेशन के बाद बैंक RBI के DEA फंड से आपको पैसा मिल जाएगा. इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है.

