घर में रखी चांदी से भी मिलेगा लोन, आरबीआई ने दी राहत, जानें पूरा नियम

Silver loan in India: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से एक नया सर्कुलर जारी किया गया है. जिसके तहत आप अब सोने के साथ-साथ चांदी पर भी लोन ले सकेंगे. जीवन में ऐसे मौके आ जाते है, जब लोगों को तुरंत पैसों की जरूरत होती है. ऐसे मौकों पर लोग पर्सनल लोन से लेकर गोल्ड लोन तक के विकल्प पर विचार करते हैं.

आरबीआई की इस नए कदम से अब लोग घर में रखे चांदी से भी लोन प्राप्त कर सकेंगे और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते है. आरबीआई के नए नियमों की तहत इस सुविधा की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी. आइए जानते है, कौन से नियमों के तहत आप सिल्वर लोन ले सकते हैं.

कौन सी संस्थाएं देंगी लोन?

आरबीआई के अनुसार, अगर आप भी सिल्वर लोन का विचार कर रहें है तो , इसके लिए कई बैंक और वित्तीय संस्थान ये सुविधा देने वाली हैं. लगभग सभी कमर्शियल बैंक, जिनमें स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक (RRB) भी शामिल होगी.

इसके साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सहकारी बैंक भी सिल्वर लोन उपलब्ध करवाएगी. वहीं, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी अपने ग्राहकों को सिल्वर लोन देगी.

कितना चांदी रख सकते हैं गिरवी?

चांदी गिरवी रखकर लोन लेने की बात करें तो, ग्राहक 10 किली ग्राम चांदी के गहने और 500 ग्राम चांदी के सिक्कों से ज्यादा गिरवी नहीं रख सकते है. आरबीआई ने यह आंकड़ा तय किया है. वहीं, लोन राशि की बात करें तो, यह रकम लोन-टू-वैल्यू (LTV) अनुपात पर निर्भर होगी.

यानि, कि आप अपने द्वारा गिरवी रखे गए चांदी के बदले कितना लोन ले सकते हैं. आरबीआई ने सोना गिरवी रखने को लेकर भी नियम बनाए है. आप 1 किलोग्राम सोने के गहने और 50 ग्राम सोने के सिक्कों से ज्यादा गिरवी नहीं रख सकते हैं.

