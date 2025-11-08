Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: सोने की कीमतों में शनिवार, 8 नवंबर 2025 को गिरावट देखने को मिल रही है. वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल के बीच सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट जारी है. खासकर त्योहारी सीजन के खत्म होने के बाद से इन बहुमूल्य धातुओं की कीमत में कमी आई है.

देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो, आज 24 कैरेट सोना 1,22,160 रुपए (प्रति 10 ग्राम) की रेट पर बिक रहा है. जो पिछले दिन की तुलना में कमी को दिखाता है. कम हुई कीमतें लोगों को सोने की ओर आकर्षित कर सकती है. जिससे इसकी मांग में बढ़ोतरी संभव हैं.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,160 रुपए

22 कैरेट - 1,11,990 रुपए

18 कैरेट - 91,660 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,010 रुपए

22 कैरेट - 1,11,840 रुपए

18 कैरेट - 91,510 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,940 रुपए

22 कैरेट - 1,12,690 रुपए

18 कैरेट - 93,990 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,010 रुपए

22 कैरेट - 1,11,840 रुपए

18 कैरेट - 91,510 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,060 रुपए

22 कैरेट - 1,11,890 रुपए

18 कैरेट - 91,560 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,160 रुपए

22 कैरेट - 1,11,990 रुपए

18 कैरेट - 91,660 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,060 रुपए

22 कैरेट - 1,11,890 रुपए

18 कैरेट - 91,560 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,010 रुपए

22 कैरेट - 1,11,840 रुपए

18 कैरेट - 91,510 रुपए

भारतीय परंपरा में सोना और चांदी दोनों ही बहुमूल्य धातुओं को बहुत महत्व है. भारतीय लोग शुभ अवसर पर सोने और चांदी की खरीदारी करते है. त्योहारी सीजन में सोने की कीमतें बढ़ गई थी. इसके बावजूद भी लोगों ने जमकर सोने की खरीदारी की थी.

हालांकि, पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव जारी है. ऐसे में निवेशक सोने-चांदी की कीमतों के कम होने का इंतजार कर रहे हैं. ताकि, वे इस सेफ निवेश विकल्प पर अपना दांव लगा सके.

