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विदेश से पैसा आने में अब नहीं होगी देरी, RBI ने क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट के लिए जारी किए सख्त दिशा-निर्देश

RBI New Rules: विदेश से भारत में पैसा आने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. जिससे ट्रांजैक्शन तेज होगा और फंड जल्दी खाते में पहुंच सकेगा.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 08:03 AM (IST)
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  • RBI ने विदेश से भारत आने वाले पैसे की प्रक्रिया सरल की।
  • क्रॉस-बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट की देरी और दिक्कतें कम होंगी।
  • भुगतान की जानकारी अब तेज़ी से और सटीक मिलेगी।
  • यह कदम फ्रीलांसरों, छोटे कारोबारियों के लिए राहतप्रद है।

Cross Border Payments Rules: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेश से भारत में पैसा आने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं. बैंक की ओर से एक सर्कुलर के तहत क्रॉस-बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट में होने वाली देरी और दिक्कतों को कम करने पर जोर दिया गया है.

यह सर्कुलर 9 अप्रैल, 2026 को जारी किया गया है. इस कदम से उन लोगों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक विदेश से फंड आने में परेशानी झेलनी पड़ती थी. आइए जानते हैं, इस बारे में विस्तार से.

क्यों किए गए ये बदलाव?

केंद्रीय बैंक के अनुसार, अब तक विदेश से आने वाले पैसों में कई तरह की रुकावटें आती थी. इन वजहों से ट्रांजैक्शन की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी. साथ ही खाते में पैसा आने में भी देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था.

इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है. जिससे विदेश से पैसे भेजने और पाने की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जा सके. इसका मकसद क्रॉस-बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट को ज्यादा सरल बनाना है. 

लोगों के लिए क्या बदलेगा?

नए नियमों के बाद विदेश से भेजे गए पैसे की जानकारी अब तेजी से और सही तरीके से रिसीवर तक पहुंचेगी. इससे पैसे आने की सूचना समय पर मिलेगी. साथ ही बैंक खाते में क्रेडिट जल्दी होगा और पूरे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना भी आसान हो जाएगा. इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा फ्रीलांसर, छोटे कारोबारियों और NRI परिवारों को मिलेगा. जो विदेश से आने वाले फंड पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं.

पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने की पहल

केंद्रीय बैंक का यह कदम सिर्फ तकनीकी बदलाव करने जैसा नहीं है, बल्कि इससे पूरे पेमेंट सिस्टम को बेहतर और असरदार बनाने की कोशिश की गई है. इसके लिए पहले 29 अक्टूबर 2025 को ड्राफ्ट जारी कर सुझाव मांगे गए थे और अब उन्हीं फीडबैक को ध्यान में रखते हुए अंतिम सर्कुलर जारी किया गया है. 

यह भी पढ़ें: Stock Market: गिरते बाजार में तेज उछाल की संभावना, ब्रोकरेज ने दिया सेंसेक्स के लिए बड़ा टारगेट; जानिए पूरी डिटेल

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Banking RBI Payments Transfer Rules
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