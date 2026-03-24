हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या होम लोन पर कम होगी EMI या जस का तस रहेगा रेपो रेट? जानें RBI की अगली MPC मीटिंग का पूरा शेड्यूल

क्या होम लोन पर कम होगी EMI या जस का तस रहेगा रेपो रेट? जानें RBI की अगली MPC मीटिंग का पूरा शेड्यूल

RBI MPC Meeting 2026: कारोबारी साल 2025-26 की अंतिम मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक फरवरी के महीने में हुई थी. इसमें रेपो रेट को 5.25 परसेंट पर बरकरार रखा गया था.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 24 Mar 2026 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

RBI MPC Meeting 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कारोबारी साल 2026-27 के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठकों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. अगली MPC की बैठक 6-8 अप्रैल के बीच होगी. रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह-सदस्यीय दर-निर्धारण समिति (MPC) साल में कम से कम चार बार मिलती है. आमतौर पर यह हर दो महीने में एक बार (द्वि-मासिक) आयोजित की जाती है. 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है. ऐसे में आइए देखते हैं कि साल 2026 के लिए कब-कब मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी. 

किस-किस तारीख को होगी बैठक? 

  • 6-8 अप्रैल- पहली द्वि-मासिक नीति समीक्षा 
  • 3-5 जून- दूसरी द्वि-मासिक नीति समीक्षा 
  • 3-5 अगस्त- तीसरी द्वि-मासिक नीति समीक्षा 
  • 5-7 अक्टूबर- चौथी द्वि-मासिक नीति समीक्षा 
  • 2-4 दिसंबर- पांचवी द्वि-मासिक नीति समीक्षा
  • 3-5 फरवरी- वित्त वर्ष की अंतिम नीति समीक्षा

2025-26 में रेपो रेट में हुआ बदलाव

फरवरी 2025- 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती के साथ रेपो रेट को 6.50 परसेंट से घटाकर 6.25 परसेंट किया गया. 

अप्रैल 2025- 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती के साथ रेपो रेट को 6.00 परसेंट पर लाया गया. 

जून 2025- रेपो रेट में 0.50 अंकों की बड़ी कटौती की गई और इसी के साथ यह 5.50 परसेंट पर आ गया. 

अगस्त और अक्टूबर 2025- इन दोनों ही महीनों में हुई बैठक में रेपो रेट को 5.50 परसेंट पर बरकरार रखा गया. 

दिसंबर 2025- दरों में फिर से 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई और रेपो रेट 5.25 परसेंट पर आ गया. 

फरवरी 2026- वित्त वर्ष की आखिरी बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और यह 5.25 परसेंट पर बना रहा. 

क्यों रेपो रेट में की गई कटौती? 

  • वित्त वर्ष 2025-26 में रेपो रेट में कटौती इस मकसद के साथ की गई कि कम हुई महंगाई के बीच आर्थिक विकास (GDP Growth) को बढ़ावा मिल सके.
  • दिसंबर 2025 तक रिटेल महंगाई दर घटकर लगभग 2.0 परसेंट के लेवल पर आ गई थी. इसके चलते आरबीआई को रेपो रेट घटाने की गुंजाइश मिली. 

कैसे काम करती है MPC? 

मौद्रिक नीति समिति देश में ब्याज दरों को तय करने वाली एक प्रमुख संस्था है. इनका काम महंगाई को काबू में रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है. MPC में कुल छह सदस्य होते हैं. इनमें से तीन सदस्य RBI से और तीन बाहरी सदस्या होते हैं, जिन्हें भारत सरकार नियुक्त करती है. इनमें आमतौर पर अर्थशास्त्री या प्रोफेसर होते हैं. समिति की बैठक साल में हर दो महीने में एक बार यानी कि कुल छह बार होती है. बैठक आमतौर पर तीन दिनों तक चलती है. बैठक के आखिरी दिन वोटिंग के आधार पर लिए फैसले की जानकारी RBI गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देते हैं. 

ये भी पढ़ें:

आईपीओ मार्केट में धमाका! इस हफ्ते 3 मेनबोर्ड IPO देंगे बाजार में दस्तक, निवेशकों के लिए मौका...

Published at : 24 Mar 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Reserve Bank Of India Repo Rate RBI MPC Meeting 2026 RBI Next MPC Meeting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
शेयर बाजार की जोरदार वापसी, सेंसेक्स 1000 अंक तक उछला; जानें इसके पीछे की वजह
शेयर बाजार की जोरदार वापसी, सेंसेक्स 1000 अंक तक उछला; जानें इसके पीछे की वजह
बिजनेस
क्या होम लोन पर कम होगी EMI या जस का तस रहेगा रेपो रेट? जानें RBI की अगली MPC मीटिंग का पूरा शेड्यूल
क्या होम लोन पर कम होगी EMI या जस का तस रहेगा रेपो रेट? जानें RBI की अगली MPC मीटिंग का पूरा शेड्यूल
बिजनेस
कैसे हो गुजारा? घटता जा रहा पाकिस्तान का ऊर्जा भंडार, 10 दिन का पड़ा है LPG स्टॉक
कैसे हो गुजारा? घटता जा रहा पाकिस्तान का ऊर्जा भंडार, 10 दिन का पड़ा है LPG स्टॉक
बिजनेस
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जारी है गिरावट, चांदी 8500 रुपये फिसली; जानें आज कितना सस्ता हो गया सोना...
सोने-चांदी की कीमतों में जारी है गिरावट, चांदी 8500 रुपये फिसली; जानें आज कितना सस्ता हो गया सोना...
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War: नेतन्याहू नहीं, US के इस मंत्री ने छिड़वाई ईरान से जंग, ट्रंप ने खुलासा करते हुए कहा- 'तुमने ही तो...'
नेतन्याहू नहीं, US के इस मंत्री ने छिड़वाई ईरान से जंग, ट्रंप ने खुलासा करते हुए कहा- 'तुमने ही तो...'
दिल्ली NCR
Delhi Budget Session 2026 LIVE: दिल्ली के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, सड़कों के लिए 1000 करोड़ रुपये, दिव्यांगजन के लिए भी बड़ा ऐलान
LIVE: दिल्ली के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, सड़कों के लिए 1000 करोड़ रुपये, दिव्यांगजन के लिए भी बड़ा ऐलान
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन पर भड़का ये भारतीय क्रिकेटर, बोला - 'इंसानों को सामान की तरह बेचा जा रहा'
IPL ऑक्शन पर भड़का ये भारतीय क्रिकेटर, बोला - 'इंसानों को सामान की तरह बेचा जा रहा'
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
विश्व
Tonga Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, 7.6 तीव्रता का कंपन, घरों से भागे लोग
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, 7.6 तीव्रता का कंपन, घरों से भागे लोग
शिक्षा
Rajasthan Board Results 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम
राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम
लाइफस्टाइल
Sperm Survival After Death: पुरुष की मौत के बाद कितने घंटे तक जिंदा रहता है स्पर्म, क्या उससे भी मां बन सकती है महिला?
पुरुष की मौत के बाद कितने घंटे तक जिंदा रहता है स्पर्म, क्या उससे भी मां बन सकती है महिला?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget