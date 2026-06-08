हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसCheap Petrol: 20 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलना तो शुरू हो गया, लेकिन अब तक नहीं आया कोई खरीदार, क्यों?

Cheap Petrol: 20 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलना तो शुरू हो गया, लेकिन अब तक नहीं आया कोई खरीदार, क्यों?

Cheap Fuel: दिल्ली में हाल ही में ई-85 फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन हुआ है. जहां पर आम पे्रोल से कम कीमत में पेट्रोल मिलेगा, लेकिन अब तक वहां कोई खरीदार नहीं पहुंचा, आइये जानें क्यों.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 08 Jun 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

Cheap Fuel News: देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए सरकार ने इसके लिए सस्ता विकल्प तैयार किया है. ये सस्ता विकल्प है E-85 ईंधन. जिसका पहला स्टेशन दिल्ली में खोला गया है. इसकी बिक्री शुरू हो चुकी है, ये ईंधन सामान्य पेट्रोल के मुकाबले करीब 20 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसकी इसे अब तक कोई खरीदने के लिए सामने नहीं आया है.

क्या है ई-85 ईंधन?
E-85 एक ऐसा ईंधन है, जिसमें 85 फीसदी एथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल का मिश्रण होता है. सरकार लंबे समय से एथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा दे रही है, ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सके.

ये भी पढ़ें: Petrol- Diesel Price: अब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! सरकार ने किया इशारा, कब और क्यों कम हो सकती हैं कीमतें?

कम कीमत के बावजूद नहीं हो रही बिक्री
हालांकि, कम कीमत के बावजूद E-85 को लेकर ग्राहकों में उत्साह नहीं दिख रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सामान्य पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में E-85 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके लिए विशेष प्रकार के फ्लेक्स-फ्यूल (Flex Fuel) इंजन वाली गाड़ियों की जरूरत होती है, जो अभी भारतीय बाजार में बहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं.

जानकारी का अभाव
इसके अलावा, ज्यादातर वाहन मालिकों को E-85 ईंधन के बारे में पर्याप्त जानकारी भी नहीं है. कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये ईंधन क्या है और किन वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसी कारण पेट्रोल पंपों पर E-85 उपलब्ध होने के बावजूद मांग नहीं बन पाई है.

ये भी पढ़ें: LPG Price Hike: अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1600 रुपए पहुंच गई गैस सिलेंडर की कीमत, फिर भी सस्ता दे रही सरकार, जानें वजह

फ्लेक्स- फ्यूल वाहनों की संख्या
जब तक फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की संख्या नहीं बढ़ती और लोगों के बीच इस ईंधन के प्रति जागरूकता नहीं आती, तब तक इसकी बिक्री में तेजी आने की संभावना कम है. सरकार और ऑटो कंपनियां आने वाले वर्षों में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही हैं. ऐसे में भविष्य में E-85 ईंधन की मांग बढ़ सकती है.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 08 Jun 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
Petrol Price Hike Cheap Fuel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Cheap Petrol: 20 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलना तो शुरू हो गया, लेकिन अब तक नहीं आया कोई खरीदार, क्यों?
20 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलना तो शुरू हो गया, लेकिन अब तक नहीं आया कोई खरीदार, क्यों?
बिजनेस
Share Market: बाजार में हाहाकार के बीच भी इन 3 शेयरों ने काटा गदर, निवेशकों को दिया बंपर रिटर्न
Share Market: बाजार में हाहाकार के बीच भी इन 3 शेयरों ने काटा गदर, निवेशकों को दिया बंपर रिटर्न
बिजनेस
ITR News: मौत के बाद भी खत्म नहीं होता टैक्स, जानिए कैसे भरा जाता है मृत व्यक्ति का आईटीआर
ITR News: मौत के बाद भी खत्म नहीं होता टैक्स, जानिए कैसे भरा जाता है मृत व्यक्ति का आईटीआर
बिजनेस
Petrol- Diesel Price: अब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! सरकार ने किया इशारा, कब और क्यों कम हो सकती हैं कीमतें?
अब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! सरकार ने किया इशारा, कब और क्यों कम हो सकती हैं कीमतें?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
विश्व
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को मिसाइलों से दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
क्रिकेट
Watch: रोड पर 'भीख' मांगने लगे युजवेंद्र चहल, शिखर धवन ने लगाई फटकार; वीडियो वायरल 
रोड पर 'भीख' मांगने लगे युजवेंद्र चहल, शिखर धवन ने लगाई फटकार; वीडियो वायरल 
टेलीविजन
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट, बोलीं- उस लड़की को मैं जानती हूं
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट
विश्व
Iran US War: 'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
एग्रीकल्चर
Azolla Farming: धान रोपने के बाद खेत में छोड़ दें अजोला, कम हो जाएगी खेती की लागत और मिट्टी की भी सुधरेगी सेहत
धान रोपने के बाद खेत में छोड़ दें अजोला, कम हो जाएगी खेती की लागत और मिट्टी की भी सुधरेगी सेहत
शिक्षा
23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर
23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget