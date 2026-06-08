Share Market: बाजार में हाहाकार के बीच भी इन 3 शेयरों ने काटा गदर, निवेशकों को दिया बंपर रिटर्न

Share Market News: भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सोमवार 8 जून को तेज गिरावट के साथ समाप्त हुए, क्योंकि निवेशकों ने एशियाई बाजारों में व्यापक बिकवाली और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि पर प्रतिक्रिया दी. बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता और उच्च ऊर्जा लागतों को लेकर चिंताओं ने पूरे ट्रेडिंग सत्र के दौरान बाजार की धारणा पर दबाव डाला. निफ्टी 50 लगभग 300 अंक नीचे खुला लेकिन शुरुआती रिकवरी करते हुए इंट्राडे उच्च स्तर 23,267.30 को छूने में सफल रहा.

हालांकि, सत्र के उत्तरार्ध में बिकवाली का दबाव बढ़ गया, जिससे सूचकांक अपने दिन के उच्च स्तर से 140 अंक से अधिक नीचे खिसक गया. निफ्टी 50 अंततः 23,123 पर बंद हुआ, जो 243.70 अंक या 1.04 प्रतिशत की गिरावट थी.

शीर्ष 3 मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक्स:

एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स लिमिटेड: एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स लिमिटेड ने सत्र के दौरान मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा, जिसमें स्टॉक वर्तमान में 146.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो इसके पिछले बंद 133.85 रुपये से 9.60 प्रतिशत ऊपर है. स्टॉक ने इंट्राडे उच्च स्तर 154.32 रुपये को छुआ जबकि वॉल्यूम 7.63 करोड़ शेयरों तक बढ़ गया, जो बाजार गतिविधि में वृद्धि का संकेत देता है. स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्च 208.84 रुपये से नीचे बना हुआ है और अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 94.05 प्रतिशत रिटर्न दिया है. उच्च वॉल्यूम और तेज मूल्य वृद्धि का संयोजन ट्रेडिंग सत्र के दौरान मजबूत भागीदारी को दर्शाता है.

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड: थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड ने मूल्य-वॉल्यूम ब्रेकआउट दर्ज किया, जिसमें स्टॉक वर्तमान में 104.44 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो इसके पिछले बंद 93.86 रुपये से 11.27 प्रतिशत की वृद्धि है. दिन के दौरान, स्टॉक ने 109.70 रुपये का उच्च स्तर मारा और 5.12 करोड़ शेयरों का ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया. स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 188.29 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 20.95 प्रतिशत रिटर्न उत्पन्न किया है. मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ उच्च वॉल्यूम सत्र के दौरान काउंटर में बढ़ती ट्रेडिंग रुचि को इंगित करता है.

बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड: बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी प्राइस-वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा, जिसमें स्टॉक वर्तमान में 37.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो इसके पिछले बंद 33.45 रुपये से 11.36 प्रतिशत ऊपर है. स्टॉक ने इंट्राडे हाई 39.20 रुपये का स्पर्श किया और 2.20 करोड़ शेयर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड किए, जो गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है. स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्च 49.30 रुपये से नीचे है और इसके 52-सप्ताह के निम्न स्तर से 45.91 प्रतिशत रिटर्न दिया है.