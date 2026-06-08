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हिंदी न्यूज़बिजनेसITR News: मौत के बाद भी खत्म नहीं होता टैक्स, जानिए कैसे भरा जाता है मृत व्यक्ति का आईटीआर

ITR News: मौत के बाद भी खत्म नहीं होता टैक्स, जानिए कैसे भरा जाता है मृत व्यक्ति का आईटीआर

Income Tax Return Tips: अगर मृत परिजन का आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो अब संपत्ति फ्रीज हो सकती है. जानिए कौन होता है 'कानूनी प्रतिनिधि' और क्या हैं उसकी जिम्मेदारियां?

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Updated at : 08 Jun 2026 10:53 PM (IST)
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ITR after Death: एक करदाता की मृत्यु उनके आयकर दायित्वों को समाप्त नहीं करती है. आयकर अधिनियम, 2025 के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और किसी भी बकाया कर का निपटान करने की जिम्मेदारी मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि को हस्तांतरित हो जाती है. अनुपालन में विफलता नोटिस, दंड और संपत्ति के निपटान में जटिलताओं का कारण बन सकती है. जैसे-जैसे आईटीआर दाखिल करने का मौसम नजदीक आता है, परिवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मृतक रिश्तेदारों के कर मामलों को समय पर संबोधित किया जाए.

मृत करदाता का आईटीआर कौन दाखिल कर सकता है?

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 302, जो पहले के कानून की धारा 159 के अनुरूप है, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि पर कर अनुपालन की जिम्मेदारी डालती है. एक कानूनी प्रतिनिधि में जीवनसाथी, वयस्क बच्चा, माता-पिता, वसीयत में नामित निष्पादक, संपत्ति का प्रशासक, या नाबालिग कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से कार्य करने वाला अभिभावक शामिल हो सकता है. यदि मृतक ने एक वैध वसीयत छोड़ी है तो निष्पादक को रिटर्न दाखिल करने और संपत्ति से कर देनदारियों का निपटान करने की जिम्मेदारी होती है, इससे पहले कि संपत्ति को लाभार्थियों में वितरित किया जाए. उन मामलों में जहां मृतक की बिना वसीयत के मृत्यु हो गई, कानूनी उत्तराधिकारी जैसे जीवनसाथी, बच्चे या माता-पिता इस जिम्मेदारी को लागू उत्तराधिकार कानूनों के तहत स्वीकार कर सकते हैं.

कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पंजीकरण कैसे करें

एक कानूनी उत्तराधिकारी सीधे मृत व्यक्ति के आयकर खाते तक पहुंच नहीं सकता. प्रतिनिधि असेसी के रूप में पंजीकरण अनिवार्य है. प्रक्रिया शुरू करने के लिए, कानूनी प्रतिनिधि को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने खाते में लॉग इन करना होगा और "अधिकृत भागीदार" अनुभाग के तहत आवेदन करना होगा. आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है...

  • मृत करदाता का पैन
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाण या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार

एक बार आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित होने के बाद, प्रतिनिधि अपने लॉगिन के माध्यम से मृत करदाता के खाते तक पहुंच सकते हैं और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. रिपोर्ट की जाने वाली आय आईटीआर में वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लेकर मृत्यु की तारीख तक मृतक द्वारा अर्जित सभी आय शामिल होनी चाहिए. इसमें शामिल हो सकता है...

  • वेतन पेंशन किराये की आय
  • ब्याज आय
  • लाभांश आय
  • अन्य कर योग्य आय

करदाता की मृत्यु के बाद उत्पन्न आय को अलग से माना जाता है. यदि वसीयत के माध्यम से एक कार्यकारी नियुक्त किया गया है तो कार्यकारी को संपत्ति के वितरण तक रिटर्न दाखिल करना जारी रखना चाहिए. वसीयत की अनुपस्थिति में विरासत में मिली संपत्ति से आय कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में कर योग्य हो जाती है और इसे उनके संबंधित पैन के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए.

अनुपालन न करने के परिणाम

यदि रिटर्न दाखिल नहीं किए जाते हैं, तो कर विभाग नोटिस जारी कर सकता है और मूल्यांकन कार्यवाही शुरू कर सकता है. कानूनी प्रतिनिधियों को देर से दाखिल करने की फीस, ब्याज शुल्क और कर कानूनों के तहत लागू अन्य दंड का भी सामना करना पड़ सकता है. जिन मामलों में कर नहीं चुकाए जाते हैं, उनमें ब्याज के प्रावधान लागू हो सकते हैं.

उदाहरण के लिए, जब अग्रिम कर दायित्व पूरे नहीं होते हैं, तब धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लगाया जा सकता है. ये प्रावधान आमतौर पर कर की कमी पर प्रति माह 1 प्रतिशत ब्याज लगाते हैं. हालांकि, कानूनी उत्तराधिकारियों की देयता मृत व्यक्ति की संपत्ति से विरासत में मिली संपत्ति के मूल्य तक सीमित होती है.

खो सकते हैं रिफंड

मृत करदाता का रिटर्न दाखिल करने में विफलता से योग्य कर रिफंड का नुकसान भी हो सकता है. यदि विलंबित रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा चूक जाती है तो कोई भी लंबित रिफंड दावा अनुपलब्ध हो सकता है. जल्दी योजना बनाना समस्याओं को रोक सकता है कर विशेषज्ञ कानूनी प्रतिनिधि की पहचान जल्दी करने, आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने और आयकर पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह देते हैं, इससे पहले कि दाखिल करने की समय सीमा निकट आए. समय पर कार्रवाई परिवारों को दंड, नोटिस और संपत्ति निपटान में देरी से बचने में मदद कर सकती है.

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है

About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
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Published at : 08 Jun 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Income Tax ITR Rules ITR
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