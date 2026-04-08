RBI MPC Meeting: नहीं बदला रेपो रेट, 5.25 परसेंट पर बरकरार, जानें EMI बढ़ेगी या घटेगी?

रेपो रेट ब्याज की वह दर होती है, जिस पर देश का केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देता है. दरअसल, जब भी बैंकों के पास फंड की कमी होती है, वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए RBI से पैसा उधार लेते हैं. इस उधार पर उन्हें जो ब्याज चुकाना पड़ता है उसे रेपो रेट कहते हैं. बाजार में महंगाई बढ़ने पर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है. इससे बैंकों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है और बे ग्राहकों के लिए लोन की दरें बढ़ा देते हैं. कर्ज महंगा होगा, तो लोग खर्च कम करेंगे. इससे महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलती है.

इसके विपरीत, जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है तो RBI रेपो रेट को घटा देता है ताकि लोगों को सस्ता लोन मिल सके और बाजार में खरीदारी को बढ़ावा मिले और निवेश ज्यादा से ज्यादा हो.

रेपो रेट का EMI से कनेक्शन

बैंक रेपो रेट के आधार पर ही लेडिंग रेट तय करते हैं. अगर बैंकों को RBI से सस्ता फंड मिलता है, तो बैंक भी अपने फ्लोटिंग रेट लोन पर ब्याज दरें कम कर देते हैं. अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट या रेपो-लिंक्ड है, तो बैंक ब्याज दर को कम कर देते हैं, जिससे लोन पर आपकी ईएमआई या तो कम हो जाती है या लोन का टेन्योर घट सकता है.

वहीं, जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है और इसका बोझ ग्राहकों पर डाल दिया जाता है. इससे लोन पर ईएमआई भी बढ़ जाती है. इस बार रेपो रेट स्थिर रखने का मतलब है कि आपकी अभी बैंक, होम या कार लोन पर जितनी ईएमआई चल रही थी, उतनी ही चलेगी. इसमें राहत की अभी गुंजाइश नहीं है.