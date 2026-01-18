बैंक जाने से पहले हो जाएं अलर्ट; अगले हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे ब्रांच, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Bank Holidays January 2026: 19 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे सप्ताह में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो थोड़ी सतर्क हो जाना जरूरी है. कई बार लोग बिना जानकारी के बैंक ब्रांच चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उस दिन बैंक बंद है. दरअसल, अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग कारणों से बैंक छुट्टियां होती हैं. इसलिए बैंक जाने का प्लान बनाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लेनी चाहिए. जिससे आपके कीमती समय की बचत हो सकती है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के द्वारा हर साल बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट जारी की जाती हैं. जिसमें साफ तौर पर बताया जाता है कि किस तारीख को और किस शहर में बैंक क्यों बंद रहेंगे. ऐसे में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए एक बार आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें. आइए जानते हैं, आने वाले सप्ताह में किन दिनों में बैंक बंद रहने वाले हैं...

23 जनवरी को इन शहरों में बैंक रहेंगे बंद

23 जनवरी, शुक्रवार को देश के कुछ चुनिंदा शहरों में बैंकों को बंद करने का फैसला लिया गया है. इस दिन अगरतला, भुवनेश्वर और कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे. छुट्टी का कारण अलग-अलग राज्यों में मनाए जाने वाले पर्व और विशेष दिवस हैं.

जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सरस्वती पूजा, वीर सुरेंद्रसाईं जयंती और बसंत पंचमी शामिल हैं. हालांकि, इन तीन शहरों को छोड़कर बाकी पूरे देश में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

24 और 26 जनवरी को देशभर में बैंक रहेंगे बंद

जनवरी महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से 24 जनवरी को पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी. हर महीने के नियम के अनुसार चौथे शनिवार को सभी बैंक बंद रहते हैं, इसलिए इस दिन किसी भी तरह का ब्रांच से जुड़ा काम नहीं हो पाएगा.

इसके बाद 26 जनवरी को भी देशभर में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय छुट्टी होती है. ऐसे में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो पहले से छुट्टियों की जानकारी जरूर जांच लें.

