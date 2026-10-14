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हिंदी न्यूज़बिजनेसरेलवे कर्मचारियों को बोनस के रूप में अधिकतम कितने रुपए मिलेंगे?

रेलवे कर्मचारियों को बोनस के रूप में अधिकतम कितने रुपए मिलेंगे?

केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही एक बड़ी सौगात दे दी है. सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के 78 दिन का परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है. आइये जानते हैं इन्हें कितना बोनस मिलेगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Oct 2026 06:30 PM (IST)
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दीपावली का त्यौहार आने से पहले ही रेलवे कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आया है. हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों के दिवाली बोनस को मंजूरी मिल गई है. जिससे इन कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. सरकार ने करीब 11.40 लाख से भी ज्यादा नॉन गैजेटेड रेल कर्मचारियों को PLB के आधार पर ये बोनस देने की मंजूरी दी है.

अब इस मंजूरी के बाद किस कर्मचारी को कितने रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे, इस पर भी नजर बनी हुई है. वैसे बोनस की गणना तय नियमों और निर्धारित वेतन सीमा के आधार पर की जाती है. जिसके चलते सभी कर्मचारियों को एक जैसा बोनस नहीं मिलता. आइये जानते हैं कितना बोनस इन कर्मचारियों को मिलेगा.

कितना मिलेगा कर्मचारियों को बोनस?
रेलवे कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिए एक निर्धारित फॉर्मूला अपनाया जाता है. जिसके तहत पात्र कर्मचारियों के बोनस की अधिकतम सीमा 17,951 रुपये तय है. यानी इस फॉर्मूले के अनुसार किसी पात्र कर्मचारी को इससे ज्यादा बोनस नहीं दिया जा सकता. कर्मचारी की पात्रता और बोनस की गणना के नियमों के आधार पर मिलने वाली रकम कम भी हो सकती है.

क्या है सरकार का फैसला?
कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि सरकार ने तीन बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. जिसमें से एक फैसला ये है कि रेलवे के करीब 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा.

ये बोनस दिन-रात मेहनत करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा होगा. जो त्यौहारों के दौरान भी अपने परिवारों से दूर पटरियों, ट्रेनों और वर्कशॉप में लगातार काम करते हैं. इस बोनस के लिए सरकार कुल करीब 2009 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

किस आधार पर मिलेगा बोनस?
रेलवे में पात्र कर्मचारियों को उनके काम और रेलवे के प्रदर्शन से जुड़े प्रावधानों के तहत प्रोडक्टिविटी के आधार पर बोनस दिया जाता है. इसका उद्देश्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना और बेहतर काम के प्रदर्शन को बढ़ावा देना है. इस बोनस का लाभ रेलवे के सभी कर्मचारियों को अपने आप नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें: पानी पर MRP से 2 रुपया ज्यादा लेना पड़ा महंगा, रेस्टोरेंट पर 1 लाख का जुर्माना

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 14 Oct 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Railway News Diwali Bonus
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