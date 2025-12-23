Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Quick Commerce Trend India: बदलती टेक्नोलॉजी और लोगों तक इसकी आसान पहुंच ने आज खरीदारी का तरीका ही बदल दिया है. लोग अब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ ही मिनटों में अपनी जरूरत का सामान मंगवा रहे हैं. टीवी 9 भारतवर्ष में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली तो इससे भी आगे निकल गई हैं.

इंस्टामार्ट की सालाना रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में लोग जरूरी सामानों के साथ-साथ इन क्विक कॉमर्स ऐप्स से बड़ी और महंगे सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं. रिपोर्ट से पता चलता है कि, इस साल दिल्लीवासियों ने 24 कैरेट सोने के सिक्कों की जमकर खरीदारी की है.

लोग सोने जैसी बहुमूल्य धातु खरीदने के लिए ज्वेलरी शोरूम जाने की जगह मोबाइल ऐप से खरीदारी कर रहे हैं. हर 4 गोल्ड सिक्कों में से 1 गोल्ड कॉइन का ऑर्डर दिल्ली-एनसीआर से आया है.

आईफोन की बढ़ी डिमांड

आईफोन जैसी महंगे मोबाइल फोन की खरीदारी भी इन प्लेटफॉर्म से की जा रही है. महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग भी बढ़ी है. रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसा मामला भी देखने को मिला, जब एक ग्राहक ने एक साथ 28 आईफोन का ऑर्डर किया. जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये से ज्यादा थी.

रात में होती है इन चीजों की डिमांड

रात 10 से 11 बजे के बीच चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज्ड पानी की मांग सबसे ज्यादा होती है. जिससे पता चलता है कि, दिल्ली में लोग रात के वक्त इन चीजों को खाना बहुत पसंद करते हैं. साथ ही महंगी प्रीमियम चॉकलेट, बेकरी आइटम, इंस्टेंट नूडल्स जैसे चीजों के ऑर्डर भी ज्यादा आ रहे हैं. कोरियाई फूड को लेकर भी दिल्ली वालो में क्रेज देखा गया हैं.

दिल्ली में बढ़ी पर्सनल वेलनेस की समझ, चेन्नई का आंकड़ा बना चर्चा का विषय

दिल्ली निवासियों के बीच सेक्सुअल वेलनेस, हेल्थकेयर और पर्सनल टेक एक्सेसरीज जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है. वहीं चेन्नई के एक यूजर ने पूरे साल में एक लाख रुपये से ज्यादा के कंडोम ऑर्डर किए हैं.

