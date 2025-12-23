हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसYear Ender 2025: इस साल सरकार की इन स्कीमों ने बदली कई जिंदगियां, जानें कौन-सी रहीं टॉप योजनाएं

Year Ender 2025: इस साल सरकार की इन स्कीमों ने बदली कई जिंदगियां, जानें कौन-सी रहीं टॉप योजनाएं

साल 2025 का आखिर महीना चल रहा है. इस साल केंद्र सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की पहल की गई. युवाओं से लेकर बुजुर्गों के लिए कुछ न कुछ बदलाव किए गए हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 23 Dec 2025 11:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: साल 2025 का आखिर महीना चल रहा है. इस साल केंद्र सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की पहल की गई. युवाओं से लेकर बुजुर्गों के लिए कुछ न कुछ बदलाव किए गए हैं.

युवा स्किल और इलाज को लेकर योजनाएं धरातल पर लाई गई. सरकार ने हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है. आइए जानते हैं, ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में...

1. पीएम इंटर्नशिप योजना

साल 2025 में युवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना पीएम इंटर्नशिप योजना रही. पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने तक का इंटर्नशिप करने का अवसर मिल रहा हैं. साथ ही इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा.

जिसके लिए सरकार और कॉरपोरेट कंपनियां दोनों योगदान देती हैं. बहुत से युवाओं को डिग्री हासिल करने के बाद प्रैक्टिकल जानकारी ना होने के कारण नौकरी नहीं मिलती हैं. ऐसे में इस स्कीम से उन्हें बड़ी कंपनियों में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा. जिससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे. 

2. एनपीएस वात्सल्य योजना

एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चों के लिए पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं. इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि, बच्चे बड़े होने पर इस अकाउंट को सामान्य एनपीएस खाते में बदल सकते है. जमा किए गए पैसे कंपाउंडिंग की वजह से एक बड़ी रकम बन सकते हैं. 

3. आयुष्मान भारत योजना का विस्तार

सरकार ने बुजुर्गों के लिए साल 2025 में स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है. इस साल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को इसमें शामिल करने का फैसला लिया है.

खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए किसी भी तरह की आय सीमा तय नहीं की गई है. अब 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है.

4. पीएम ई-ड्राइव योजना

सरकार की ओर से पर्यावरण बचाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने की लिए पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की गई . जिसके तहत ई बसों, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की खरीदारी पर सरकार सब्सिडी दे रही है. 

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोना की कीमत रिकॉर्ड हाई पर, जानें 23 दिसंबर को कितना बढ़ गया सोने का दाम

 

Published at : 23 Dec 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
Year Ender 2025 Major Government Schemes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन | Violence | Protest | India | ABP NEWS
Germany में बोले Rahul Gandhi,भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला, वोटचोरी करके हमें चुनाव हराया जा रहा|
Delhi News: आखिर क्यों महिलाओं को निकाला बाजार से बाहर? | Christmas | Kailash Market | Cap
BMC चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर बढ़ी सरगर्मी,महायुति और उद्धव-राज के बीच टिकट बंटवारे पर हुई चर्चा
Aravalli पर सियासत हुई तेज, Ashok Gehlot ने लगाए सरकार पर गुमराह करने का आरोप । Save Aravalli News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने लूटी महफिल, वीडियो देख फैंस बोले- 'ये तो कैटरीना कैफ जैसी लग रही हैं'
अक्षय कुमार की बहन अलका भाटिया ने लूटी महफिल, वीडियो देख फैंस ने किए कमेंट
जनरल नॉलेज
क्या हिंदू भी ले सकते हैं मुफ्ती भी डिग्री, जानें इसके लिए इस्लाम में क्या है नियम?
क्या हिंदू भी ले सकते हैं मुफ्ती भी डिग्री, जानें इसके लिए इस्लाम में क्या है नियम?
यूटिलिटी
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लास्ट डेट करीब, 2 लाख से ज्यादा की मिलती है मदद; यहां देखें पूरा प्रॉसेस
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लास्ट डेट करीब, 2 लाख से ज्यादा की मिलती है मदद; यहां देखें पूरा प्रॉसेस
शिक्षा
नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ये देश बने भारतीय स्टूडेंट्स की खास पसंद; भारत में भी इन देशों से आए छात्र
नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ये देश बने भारतीय स्टूडेंट्स की खास पसंद; भारत में भी इन देशों से आए छात्र
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget