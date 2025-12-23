Year Ender 2025: इस साल सरकार की इन स्कीमों ने बदली कई जिंदगियां, जानें कौन-सी रहीं टॉप योजनाएं
साल 2025 का आखिर महीना चल रहा है. इस साल केंद्र सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की पहल की गई. युवाओं से लेकर बुजुर्गों के लिए कुछ न कुछ बदलाव किए गए हैं.
Year Ender 2025: साल 2025 का आखिर महीना चल रहा है. इस साल केंद्र सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की पहल की गई. युवाओं से लेकर बुजुर्गों के लिए कुछ न कुछ बदलाव किए गए हैं.
युवा स्किल और इलाज को लेकर योजनाएं धरातल पर लाई गई. सरकार ने हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है. आइए जानते हैं, ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में...
1. पीएम इंटर्नशिप योजना
साल 2025 में युवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना पीएम इंटर्नशिप योजना रही. पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने तक का इंटर्नशिप करने का अवसर मिल रहा हैं. साथ ही इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा.
जिसके लिए सरकार और कॉरपोरेट कंपनियां दोनों योगदान देती हैं. बहुत से युवाओं को डिग्री हासिल करने के बाद प्रैक्टिकल जानकारी ना होने के कारण नौकरी नहीं मिलती हैं. ऐसे में इस स्कीम से उन्हें बड़ी कंपनियों में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा. जिससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.
2. एनपीएस वात्सल्य योजना
एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत माता-पिता अपने बच्चों के लिए पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं. इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि, बच्चे बड़े होने पर इस अकाउंट को सामान्य एनपीएस खाते में बदल सकते है. जमा किए गए पैसे कंपाउंडिंग की वजह से एक बड़ी रकम बन सकते हैं.
3. आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
सरकार ने बुजुर्गों के लिए साल 2025 में स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है. इस साल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को इसमें शामिल करने का फैसला लिया है.
खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए किसी भी तरह की आय सीमा तय नहीं की गई है. अब 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है.
4. पीएम ई-ड्राइव योजना
सरकार की ओर से पर्यावरण बचाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने की लिए पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की गई . जिसके तहत ई बसों, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की खरीदारी पर सरकार सब्सिडी दे रही है.
यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोना की कीमत रिकॉर्ड हाई पर, जानें 23 दिसंबर को कितना बढ़ गया सोने का दाम
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL