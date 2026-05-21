शेयर मार्केट में भूचाल, 2 दिनों में 35% भागा इस कंपनी के शेयर, मारुती से है खास कनेक्शन

Jay Bharat Maruti Share: शेयर बाजार में 21 मई, गुरुवार को एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी के शेयर ने अचानक जोरदार तेजी दिखाई. मारुति सुजुकी से जुड़ी इस कंपनी के शेयर में करीब 11 प्रतिशत तक उछाल देखने को मिला. हम बात कर रहे हैं जय भारत मारुती की. इस कंपनी के शेयर में इतनी तेजी थी कि निवेशकों का ध्यान अचानक ही इस स्टॉक की तरफ खिंच गया. बाजार में पूरे दिन इस शेयर को लेकर चर्चा बनी रही.

दरअसल, कंपनी को लेकर आई कुछ पॉजिटिव खबरों की वजह से इस तरह की तेजी देखने को मिली है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑटो सेक्टर में लगातार बढ़ती डिमांड का फायदा ऐसी कंपनियों को मिल रहा है जो बड़ी ऑटो कंपनियों को पार्ट्स सप्लाई करती हैं.

क्यों भागा कंपनी का शेयर?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के शेयर में तेजी की सबसे बड़ी वजह मजबूत ऑर्डर बुक और बेहतर बिजनेस आउटलुक माना जा रहा है. बाजार को उम्मीद है कि आने वाले समय में कंपनी की कमाई में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है. ऑटो सेक्टर में पिछले कुछ महीनों से लगातार सुधार देखने को मिल रहा है. खासकर पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री बढ़ने से ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को फायदा मिल रहा है. यही वजह है कि निवेशक ऐसे शेयरों में तेजी से पैसा लगा रहे हैं.

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मारुति से कनेक्शन है बड़ा फैक्टर

ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी का नाम मारुति सुजुकी से जुड़ा होने की वजह से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी से जुड़ी सप्लाई चेन में शामिल कंपनियों को आमतौर पर बाजार मजबूत नजर से देखता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मारुति की बिक्री मजबूत रहती है, तो उससे जुड़ी ऑटो कंपोनेंट कंपनियों को भी फायदा मिलता रहेगा. इसी उम्मीद ने इस शेयर में खरीदारी और भी ज्यादा बढ़ा दी.

निवेशकों को हुआ बड़ा फायदा

गुरुवार के कारोबार में शेयर में आई तेजी की वजह से कई निवेशकों को एक ही दिन में अच्छा मुनाफा हुआ. सुबह जहां शेयर सामान्य स्तर पर ट्रेड कर रहा था, वहीं कुछ ही घंटों में इसमें तेज उछाल देखने को मिला. शेयर बाजार में अक्सर ऐसे स्टॉक्स अचानक चर्चा में आ जाते हैं, जहां किसी पॉजिटिव खबर या बिजनेस अपडेट के बाद निवेशकों की खरीदारी बढ़ जाती है.

क्या अभी और बढ़ेगा शेयर?

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल ऑटो सेक्टर में माहौल सकारात्मक बना हुआ है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बढ़ती कार बिक्री और कंपनियों के विस्तार की योजनाओं का असर ऑटो कंपोनेंट कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है. हालांकि एक्सपर्ट्स यह भी सलाह दे रहे हैं कि सिर्फ तेजी देखकर निवेश नहीं करना चाहिए. किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं को समझना जरूरी है.

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