SIP या PPF लंबे समय के निवेश में कौन बेहतर? जानें कहां होगी ज्यादा कमाई
निवेशक अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार निवेश विकल्पों में चुनाव करते हैं. अगर आप भी SIP और PPF में निवेश को लेकर फैसला नहीं कर पा रहें हैं तो, जानें कहां मिल रहा है ज्यादा रिटर्न...
Long Term Investment: भारतीय निवेशकों के लिए बाजार में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं. निवेशक अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार इन विकल्पों में चुनाव करते हैं. कुछ लोग सुरक्षित निवेश तो, वहीं कुछ लोग बाजार के जोखिमों पर आधारित निवेश पर अपना दांव लगाते हैं.
अगर आप भी लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न देने वाली किसी योजना की तलाश कर रहे हैं तो, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और म्यूचुअल फंड्स SIP में निवेश करने की सोच सकते हैं. आइए जानते हैं कि, आपको इन दोनों विकल्पों में कहां ज्यादा रिटर्न मिल सकता हैं......
म्यूचुअल फंड SIP
अगर कोई निवेशक लंबे समय तक छोटी-छोटी राशि में निवेश करके एक बड़ा कॉर्पस बनाने का प्लान कर रहे हैं तो, म्यूचुअल फंड SIP उनके लिए एक फायदेमंद निवेश विकल्प हो सकता हैं. इसके तहत निवेश करने पर कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है.
मोटे तौर पर अगर बाजार की स्थिति सही रहती है तो, निवेशकों को औसतन सालाना 12 फीसदी की रिटर्न मिल सकता हैं. हालांकि, म्यूचुअल फंड SIP बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए रिटर्न में बदलाव भी संभव है.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
एसआईपी की तरह ही यह भी लंबे समय तक निवेश करने वाले निवेशकों को पसंद आता हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मैच्योरिटि पीरियड 15 साल का होता है. अगर ब्याज दरों की बात करें तो, निवेशकों को अपने निवेश पर 7.1 फीसदी ब्याज मिलता है.
SIP Vs PPF
अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10 हजार रुपये की SIP 15 सालों के लिए करता है तो, उसका कुल निवेश 18 लाख रुपये हो जाएगा. 12 फीसदी के अनुमानित रिटर्न दर पर यह रकम बढ़कर लगभग 47.59 लाख रुपये हो सकती है. यानी लंबे समय में करीब 29.59 लाख का संभावित लाभ मिल सकता हैं.
वहीं, अगर सेम राशि आपने PPF में 15 साल तक जमा किए तो, कुल निवेश 18 लाख और मैच्योरिटी पर यह फंड लगभग 32.54 लाख रुपये का होगा. यानी कि आपको कुल 14.54 लाख रुपये का मुनाफा मिलेगा.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: क्रिप्टो मार्केट में हड़कंप! बिटकॉइन में 6 फीसदी तक की गिरावट, जानें पूरी डिटेल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL