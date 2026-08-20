हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा कर बनाएं लाखों का फंड, जानें पोस्ट ऑफिस RD का गणित

Post Office RD News: अगर आप बिना किसी जोखिम के हर महीने अपनी कमाई में से थोड़ी रकम निवेश करके आने वाले समय के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की RD आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. इन योजनाओं में आपको नियमित तौर पर पैसा जमा करने के साथ तय ब्याज का फायदा भी मिलता है. हालांकि, इस तरह के निवेश में बेहतर रिटर्न के लिए लंबे समय तक धैर्य बनाएं रखना बेहद जरूरी है.

क्या है ये सरकारी स्कीम?

यह पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD योजना है. इस स्कीम में आप हर महीने कम से कम 100 रुपये जमा करके निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. इसमें निवेश की अधिकतम सीमा तय नहीं होती है, यानी आप अपनी क्षमता के मुताबिक ज्यादा रकम भी जमा कर सकते हैं. हालांकि इसमें अगर आप लंबे समय तक निवेश जारी रखते हैं, तो ब्याज के साथ आपकी जमा रकम धीरे-धीरे एक बड़ा फंड तैयार कर सकती है.

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पोस्ट ऑफिस RD पर कितना मिलता है ब्याज?

पोस्ट ऑफिस RD पर फिलहाल 6.7 फीसदी सालाना ब्याज दर दिया जा रहा है. ब्याज दरें समय-समय पर सरकार की ओर से बदली जाती हैं, इसलिए निवेश करने से पहले मौजूदा दर जरूर जांच लें. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि आपको हर महीने एक छोटे रकम जमा करनी होती है. यानी आपको एक साथ बड़ी रकम जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

हर महीने 9,500 रुपये जमा करने पर कितना बनेगा फंड?

अगर आप हर महीने 9,500 रुपये पोस्ट ऑफिस RD में जमा करते हैं, तो 5 साल में आपका यह कुल जमा रकम करीब 5,70,000 रुपये होगा. हालांकि, मौजूदा 6.7% ब्याज दर के आधार पर 5 साल बाद यह रकम करीब 6.78 लाख रुपये हो सकती है.

अगर आप इसके बाद भी लंबे समय तक निवेश जारी रखते हैं, तो कंपाउंडिंग के असर से आपका फंड और बड़ा हो सकता है. दिए गए कैलकुलेशन के मुताबिक, 10 साल बाद यह फंड करीब 16.23 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

10 साल में कुल जमा: 11.40 लाख रूपये

अनुमानित ब्याज से कमाई: करीब 4.83 लाख रुपये

10 साल बाद कुल फंड: करीब 16.23 लाख रूपये

हालांकि, आपकी असल रकम ब्याज दर, जमा की तारीख और योजना के मौजूदा नियमों के मुताबिक अलग हो सकती है.

नाबालिग भी खुलवा सकते हैं RD अकाउंट

पोस्ट ऑफिस RD की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी नाबालिग के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है. हालांकि, ऐसे खाते को माता-पिता या कानूनी अभिभावक बच्चे की ओर से खाता संचालित कर सकते हैं. इसके अलावा, नियमों के मुताबिक इसमें ज्वाइंट RD अकाउंट खोलने का ऑप्शन भी मौजूद है.

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

हर महीने तय रकम को किस्त के समय के मुताबिक जमा करें.

निवेश शुरू करने से पहले अपनी इनकम और खर्च का हिसाब देख लें.

निवेश की अवधि और अपनी जरूरत के मुताबिक ही रकम तय करें.

इसमें ब्याज दरें समय के साथ बदल सकती है.

किसी भी निवेश का प्लान करने से पहले पोस्ट ऑफिस के मौजूदा नियम और शर्तों के बारे में जानकारी लें.

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