PNB ने ग्राहकों को दी चेतावनी, सितंबर तक नहीं हुआ ये काम तो बंद हो जाएगा खाता

PNB Bank Alert: क्या आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम ह. क्योंकि बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है. जिसके तहत अगर आपने सितंबर तक ये काम नहीं किया तो आपका खाता बंद हो सकता है. आइये जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल पीएनबी बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंक खाते बंद होने को लेकर एक अलर्ट जारी किया है. बैंक ने बताया है कि ऐसे खाते जिनमें पिछले 3 साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ है और जिनमें बैलेंस भी जीरो है, उन्हें बंद किया जा सकता है. बैंक ने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर कर इस बारे में जानकारी दी है.

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क्या लिखा है पोस्ट में?

बैंक इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, 'निष्क्रिय खातों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना- कृपया ध्यान दें.' इसके बाद जो पोस्ट है उसमें लिखा है, 'ये हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ खातों में पिछले 3 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन (संचालन) नहीं किया गया है और इन खातों में कोई शेष राशि (बैलेंस) भी नहीं है. इन खातों का दुरुपयोग न हो और इससे जुड़े जोखिमों को रोका जा सके, इसके लिए बैंक ने ऐसे खातों को बंद करने का निर्णय लिया है'.

आगे लिखा है, 'अतः, ऐसे खातों के खाताधारकों को यह नोटिस दिया जाता है, जिनमें 30.06.2026 तक पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन या संचालन नहीं किया गया है और जिनमें शून्य या कोई शेष राशि नहीं है. ऐसे सभी खाताधारकों से अनुरोध है कि वे 13.09.2026 या उससे पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा में केवाईसी (KYC) दस्तावेज जमा करके अपने खातों को पुनः सक्रिय (Re-activate) करवा लें, ताकि बैंक के साथ निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया जा सके.

खाता बंद करवाना चाहते हैं तो?

इतना ही नहीं बैंक ने ग्राहकों से ये भी कहा है कि अगर वो खाता बंद करवाना चाहते हैं, तो पहले ये जरूर चक कर लें कि उनका खाता पेंशन, सब्सिडी, लोन, बीमा या किसी अन्य भुगतान से जुड़ा तो नहीं है. PNB ने किसी भी जानकारी या मदद के लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी किए हैं. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वो समय-समय पर अपने बैंक खाते में लेन-देन करें और KYC की जानकारी अपडेट रखें, ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी न हो.

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