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हिंदी न्यूज़बिजनेसWithdrawal Limit: बार-बार ATM से कैश निकालते हैं, फ्री लिमिट के बाद कितना होगा चार्ज? जानें SBI का नया रेट

Withdrawal Limit: बार-बार ATM से कैश निकालते हैं, फ्री लिमिट के बाद कितना होगा चार्ज? जानें SBI का नया रेट

ATM Cash Withdrawal Limit: SBI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब एटीएम से कैश निकालने की एक लिमिट सेट की गई है. लिमिट पार होने पर कुछ चार्ज देना होगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 20 Aug 2026 07:22 PM (IST)
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ATM Cash Withdrawal Limit: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI जिसमें करोड़ों लोगों का खाता है, उसने हाल ही में एक नया फैसला लिया है. इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ने वाला है जो ATM से साल में या महीने में कई बार कैश निकालते हैं. इस नए फैसले के मुताबिक अब ATM से कैश निकालने की एक लिमिट होगी, लिमिट खत्म हो जाने के बाद खाते से कुछ चार्ज कटेगा.

कितना लगेगा चार्ज?
SBI बैंक ने हाल ही में अपने ऑफिशियल X अकाउंट के जरिए इसका नोटिस भी जारी कर दिया है. इस नोटिस के साथ ही ये पुष्टि भी हो गई है कि आखिर बैंक कितना चार्ज काटने वाला है. इस जारी किए गए नोटिस के मुताबिक जिन लोगों के SBI बैंक में सेविंग अकाउंट हैं, वो लोग अब केवल एक महीने में 4 बार ही कैश निकाल पाएंगे. यदि पांचवी बार कोई व्यक्ति कैश निकालने जाता है तो खाते स 15 रुपये कटेंगे और इस पर जो भी GST अमाउंट लगेगा उसके बाद जो चार्ज कटेगा वो अलग से होगा. ये व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रही है.

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अब तक कितनी थी लिमिट?
हालांकि इससे पहले बैंक की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं था. सामान्य खाताधारक कितनी भी बार महीने में बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकते थे. ये नया नियम उनके लिए लागू नहीं हुआ है, बल्कि ये नियम केवल BSBD खाता धारकों के लिए ही है. BSBD खाता धारक यदि एक महीने में 4 बार से ज्यादा बार पैसे निकालेंगे तो हर कैश निकासी पर 15 रुपये लगेंगे. पहले इस व्यवस्था के तहत महज एक बार ही पैसे काटे जाते थे.

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी पड़ेगा असर?
बता दें कि SBI के नोटिस में साफतौर पर लिखा है कि इस व्यवस्था को डिजिटल या ऑनलाइन ट्रांदैक्शन से पूरी तरह से अलग रखा गया है. यानी आप महीने में कितनी बार भी ऑनलाइन पेमेंट या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो आपके लिए बिलकुल फ्री रहने वाला है. ना ही इस पर कोई ट्रांजैक्शन लिमिट दी गई है. ये व्यवस्था केवल ATM से कैश निकालने वालों पर ही लागू होगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 20 Aug 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Cash Withdrawal SBI ATM Limit
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