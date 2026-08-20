Withdrawal Limit: बार-बार ATM से कैश निकालते हैं, फ्री लिमिट के बाद कितना होगा चार्ज? जानें SBI का नया रेट
ATM Cash Withdrawal Limit: SBI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब एटीएम से कैश निकालने की एक लिमिट सेट की गई है. लिमिट पार होने पर कुछ चार्ज देना होगा.
ATM Cash Withdrawal Limit: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI जिसमें करोड़ों लोगों का खाता है, उसने हाल ही में एक नया फैसला लिया है. इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ने वाला है जो ATM से साल में या महीने में कई बार कैश निकालते हैं. इस नए फैसले के मुताबिक अब ATM से कैश निकालने की एक लिमिट होगी, लिमिट खत्म हो जाने के बाद खाते से कुछ चार्ज कटेगा.
कितना लगेगा चार्ज?
SBI बैंक ने हाल ही में अपने ऑफिशियल X अकाउंट के जरिए इसका नोटिस भी जारी कर दिया है. इस नोटिस के साथ ही ये पुष्टि भी हो गई है कि आखिर बैंक कितना चार्ज काटने वाला है. इस जारी किए गए नोटिस के मुताबिक जिन लोगों के SBI बैंक में सेविंग अकाउंट हैं, वो लोग अब केवल एक महीने में 4 बार ही कैश निकाल पाएंगे. यदि पांचवी बार कोई व्यक्ति कैश निकालने जाता है तो खाते स 15 रुपये कटेंगे और इस पर जो भी GST अमाउंट लगेगा उसके बाद जो चार्ज कटेगा वो अलग से होगा. ये व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रही है.
August 20, 2026
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अब तक कितनी थी लिमिट?
हालांकि इससे पहले बैंक की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं था. सामान्य खाताधारक कितनी भी बार महीने में बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकते थे. ये नया नियम उनके लिए लागू नहीं हुआ है, बल्कि ये नियम केवल BSBD खाता धारकों के लिए ही है. BSBD खाता धारक यदि एक महीने में 4 बार से ज्यादा बार पैसे निकालेंगे तो हर कैश निकासी पर 15 रुपये लगेंगे. पहले इस व्यवस्था के तहत महज एक बार ही पैसे काटे जाते थे.
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी पड़ेगा असर?
बता दें कि SBI के नोटिस में साफतौर पर लिखा है कि इस व्यवस्था को डिजिटल या ऑनलाइन ट्रांदैक्शन से पूरी तरह से अलग रखा गया है. यानी आप महीने में कितनी बार भी ऑनलाइन पेमेंट या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो आपके लिए बिलकुल फ्री रहने वाला है. ना ही इस पर कोई ट्रांजैक्शन लिमिट दी गई है. ये व्यवस्था केवल ATM से कैश निकालने वालों पर ही लागू होगी.
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