आज से 110 रुपए प्रति लीटर मिलेगा E20 पेट्रोल? पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या बताया

Petrol Price: ईरान यूएस के बीच युद्ध के कारण जब से पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, तभी से E20 पेट्रोल भी काफी ज्यादा चर्चा में आ गया आए दिन इसे लेकर कोई ना कोई बात सामने आती ही रहती है. जैसे हाल ही में सोशल मीडिया पर पेट्रोल की कीमत और E20 को लेकर दावा किया जा रहा है कि 5 अगस्त से E20 पेट्रोल 105-110 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा. जबकि 100 प्रतिशत प्योर पेट्रोल मिलेगा.

हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसे लेकर सारे सवालों का जवाब दे दिया है. इसी बीच एक बार फिर से दोनों फ्यूल की कमतों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया प वायरल हो हे इस दावें की सच्चाई पेट्रोलियम मंत्रालय बताई है. मंत्रालय की मानें तो ये खबर पूरी तरह से फर्जी या फेक है. मंत्रालय के मुताबिक 5 अगस्त से 110 रुपये में E20 पेट्रोल बेचने का कोई नया फैसला नहीं हुआ है. देश में E20 पेट्रोल की बिक्री एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत जारी है.

Not everything circulating online is factual.



Before believing or sharing any information related to fuel policies or prices, verify it through official Government and Oil Marketing Company (OMC) sources.



Stay informed. Share responsibly.#FuelTheFacts #FactCheck #E20… pic.twitter.com/FZPMiHgS2z — Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) August 4, 2026

कितनी है अभी पेट्रोल की कीमतें?

पेट्रोल की कीमत हर शहर के हिसाब से अलग-अलग होती है. मई 2026 में पेट्रोल की कीमतों में काफी उछाल आया था. आज की बात करें तो, पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 102.12 रुपये प्रति लीटर है.

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बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल की कीमत?

ऐसी खबरें भी सोशल मीडियापर थीं कि सरकार 5 अगस्त से साधारण पेट्रोल 125 रुपये या 110 रुपये में बेचेगी. हालांकि ये बात सरकार से नहीं कही है, सच्चाई तो ये है कि हाल ही में सामने आया 125 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा एक अलग परिस्थिति को लेकर था.

क्या बोला मंत्रालय?

दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसे लेकर ये कहा था कि जब कच्चे तेल की कीमत करीब 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, तब अगर पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट नहीं होती, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती थी. उस समय एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से कीमत का दबाव कम रखने में मदद मिली. इसका मतलब है कि 125 रुपये की कीमत कोई नई या मौजूदा पेट्रोल कीमत नहीं है, बल्कि उस समय की संभावित कीमत का उदाहरण है.

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नितिन गडकरी ने क्या कहा था?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ई20 फ्यूल को लेकर काफी चर्चा में हैं. उनके बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं. जैसे कुछ दिन पहले ही दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में अगर ग्राहकों को अलग-अलग ऑप्शन दिए जाते हैं तो 100% पेट्रोल की कीमत लगभग 168 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है, जबकि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की कीमत इससे काफी कम ही होगी. उन्होंने ये भी कहा कि इथेनॉल की खरीद सरकार लगभग 54 रुपए से 66 रुपए प्रति लीटर की दर पर करती है.