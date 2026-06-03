Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आधिकारिक जानकारी RBI बुलेटिन में उपलब्ध है।

RBI Gold Reserve Update: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने गोल्ड रिजर्व को लेकर चल रही अटकलों पर बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है. केंद्रीय बैंक ने साफ कहा है कि उसके सोने के भौतिक भंडार में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह आज की तारीख तक 880.52 टन पर अपरिवर्तित बना हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

अभी हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि RBI ने अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा बेच दिया है. इन रिपोर्टों के बाद गोल्ड रिजर्व को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी. अब RBI ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी खबरें सही नहीं हैं और बैंक ने सोने की कोई ब्रिकी नहीं की है.

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RBI ने क्या कहा?

RBI ने अपने बयान में कहा कि उसके संज्ञान में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें केंद्रीय बैंक ने सोना बेचने की बात कही गई है. हालांकि, RBI ने साफ किया है कि ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत हैं. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, उनके सोने के भौतिक भंडार की जानकारी हर महीने RBI बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है और ताजा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, यह भंडार 880.52 टन पर स्थिर है.

कहां मिलती है आधिकारिक जानकारी?

RBI ने बताया कि गोल्ड रिजर्व से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी उसके मासिक बुलेटिन में उपलब्ध होती है. इच्छुक लोग RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी देख सकते हैं. इसके साथ ही RBI ने लोगों से अपील की है कि वे गोल्ड रिजर्व या अन्य वित्तीय मामलों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ RBI के जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. सोशल मीडिया या अपुष्ट रिपोर्ट्स के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए.

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