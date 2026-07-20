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हिंदी न्यूज़बिजनेसपानी से भी सस्ता पेट्रोल, दुनिया के सबसे सस्ते तेल वाले देशों की लिस्ट आई सामने, पहले नंबर पर कौन?

पानी से भी सस्ता पेट्रोल, दुनिया के सबसे सस्ते तेल वाले देशों की लिस्ट आई सामने, पहले नंबर पर कौन?

Cheapest Fuel Countries: भारत में एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपए हैं. वहीं दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जहां पेट्रोल पानी से भी ज्यादा सस्ता है. जानिए कौनसे हैं ये देश. पढ़ें पूरी खबर.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 20 Jul 2026 04:50 PM (IST)
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Petrol and Diesel Prices: क्या आप यकीन करेंगे कि लीबिया में पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है. भारत में एक लीटर पानी की बोतल का दाम औसतन 15 से 20 रुपए है. मान लीजिए एक लीटर पानी की बोतल के लिए हम 15 रुपए खर्च करते हैं. इतने में लीबिया में 6 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं. यह कोई मजाक नहीं, बल्की हकीकत है. लीबीया में एक लीटर पेट्रोल की कीमत भारतीय मुद्रा में सिर्फ 2.25 रुपए है.

युद्ध और वैश्विक तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर साफ दिख रहा है. ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है, जबकि दुनिया में पेट्रोल की औसत कीमत 141 प्रति लीटर हो गई है. इसके बावजूद कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां पेट्रोल की कीमत 4 प्रति लीटर से कम बनी हुई है.

सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले देश

लीबिया में एक लीटर पेट्रोल 2.25 रुपये है, आज की डेट में सबसे सस्ता पेट्रोल है. ग्लोबल पेट्रोल प्राइस की लिस्ट के अनुसार दूसरे नंबर में ईरान है, यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 2.27 रुपये है. तीसरे नंबर पर वेनेजुएला है, यंहा पेट्रोल की कीमत 3.36 रुपये लीटर है. ये देश कच्चे तेल के उत्पादक हैं.

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कुवैत में पेट्रोल की कीमत 32.60 रुपये लीटर है वहीं, अंगोला में पेट्रोल की कीमत 31.43 रुपय लीटर है. तुर्कमेनिस्तान में 41.27 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है. इजिप्ट में एक लीटर की कीमत 45.49 रुपय है, ये भी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले टॉप 10 देशों में शामिल है.

कतर और अऊदी अरब भी टॉप 10 देशो में शामिल हैं, लेकिन यहां पेट्रोल के दाम 50 रुपये से ऊपर हैं. कतर में पेट्रोल की कीमत 55.38 रुपये लीटर है, वहीं सऊदी अरब में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 59.58 रुपये है.

सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाले देश

अगर दुनिया के सबसे महंगे पेट्रोल वाले देशों की बात करें, तो हांगकांग सबसे ऊपर है, जहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 390.52 है. इसके बाद मलावी (310.97) और डेनमार्क (257.87) का स्थान आता है. वहीं, इजरायल और नीदरलैंड समेत कई यूरोपीय देशों में भी पेट्रोल की कीमत 200 प्रति लीटर से ज्यादा बनी हुई है.

सबसे सस्ता और महंगा डीजल बेचने वाले देश

अगर सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले देशों की बात करें, तो वेनेजुएला सबसे ऊपर है, जहां एक लीटर डीजल की कीमत 40 पैसे है. इसके बाद ईरान में 55 पैसे और लीबिया में 2.25 रुपये लीटर. अल्जीरिया में एक लीटर डीजल की कीमत 22.37 रुपये है. तुर्केमेनिस्तान में डीजल 27.51 रुपये प्रति लीटर है, कुवैत में 35.70 रुपये, इजिप्ट में 38.35 रुपये प्रति लीटर है और अंगोला में 44 रुपये लीटर. कतर में एक लीटर डीजल की कीमत 54 रुपये है और सऊदी अरब में 44 रुपये.

डीजल की कीमतों के मामले में भी हांगकांग दुनिया में सबसे आगे है, जहां एक लीटर डीजल की कीमत 420 है. इसके बाद मलावी (348), सिंगापुर (261.84) और डेनमार्क (258.36) का स्थान है. वहीं, स्विट्जरलैंड (237.34), फिनलैंड (237), इजरायल (235) और नीदरलैंड (229) में भी डीजल की कीमतें काफी ऊंची हैं.

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Published at : 20 Jul 2026 04:50 PM (IST)
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