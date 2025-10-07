पर्सनल लोन बार-बार हो रहा है रिजेक्ट? जानिए 4 जरूरी बातें जो अक्सर नजरअंदाज करते हैं लोग

Personal Loan Tips: कई बार लोगों की जिंदगी में ऐसा समय आता है, जब उन्हें अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है. कभी शादी-विवाह का खर्च, मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी घरेलू काम के लिए अक्सर लोगों को पर्सनल लोन लेना पड़ता है. थोड़ी-सी लापरवाही के कारण, कई बार आपका पर्सनल लोन एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाता है. जिससे ना सिर्फ आपकी जरुरतें अधूरी रह जाती है, साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है. जिससे भविष्य में लोन लेने में परेशानी होती है. अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपका पर्सनल लोन आसानी से पास हो जाएगा.

1. क्रेडिट स्कोर की करें जांच

पर्सनल लोन पास होने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ऊपर होना चाहिए. क्रेडिट स्कोर से आपकी लोन एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है कि, आपको लोन दिया जाना चाहिए या नहीं. अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो, आपको लोन मिलने के चांस बढ़ जाते है. पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर जांच लेना चाहिए. अगर यह स्कोर कम है तो आपको इसे 750 या उससे ऊपर करने की कोशिश करनी चाहिए.

2. नौकरी और रेगुलर इनकम का जरिया

पर्सनल लोन पास होने के लिए जो सबसे जरूरी बात है, पक्की नौकरी या रेगुलर इनकम का जरिया. बैंक लोन देने से पहले इस बात की जांच करता है कि आप समय पर लोन की किस्त भर पाएंगे या नहीं. आपकी नौकरी और इनकम जितनी स्टेबल होगी, आपको लोन मिलने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे. अगर आप नौकरीपेशा है और किसी कंपनी में 1-2 साल से लगातार काम कर रहे हैं तो बैंक आपका पर्सनल लोन आसानी से पास कर देती है.

3. आपकी उम्र का पड़ता है असर

बैंक लोन देने से पहले ग्राहक की उम्र का भी ध्यान रखती है. अगर आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है तो, आपको आसानी से लोन मिल सकता है. बैंक युवाओं को लोन देने में प्राथमिकता देती है, क्योंकि उनके पास कमाई करने के लिए ज्यादा साल और अवसर होते है. बैंक बहुत छोटी और ज्यादा उम्र के ग्राहकों को लोन देने से बचती है.

4. EMI और मौजूदा कंपनी का रखे ध्यान

पर्सनल लोन पास करने से पहले बैंक इस बात की जांच भी करता है कि आपने पहले से कितना लोन लिया हुआ है और उस राशि पर हर महीने कितनी EMI देते हैं. अगर आपके इनकम की आधी से ज्यादा कमाई लोन भरने में चली जाती है तो, बैंक से पर्सनल लोन लेने में आपको परेशानी हो सकती है. इसलिए पुराने कर्ज की ईएमआई समय पर भरें और कर्ज की राशि को कम करें. इससे आपके पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी.

इसके साथ ही अगर आप किसी बड़ी और मजबूत वित्तीय वाली कंपनी में काम करते है तो आपका पर्सनल लोन जल्दी पास हो सकता है. बैंक का ऐसा मानना है कि इस तरह की कंपनी में काम करने से आपके पास रेगुलर इनकम का जरिया बना रहेगा.

यह भी पढ़ें: सोना का नया रिकॉर्ड! कीमते 1,22,000 के पार, जानिए 07 अक्टूबर को आपके शहर का रेट