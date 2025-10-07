सोना का नया रिकॉर्ड! कीमते 1,22,000 के पार, जानिए 07 अक्टूबर को आपके शहर का रेट

Gold Price Today: अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक में ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद के बीच मंगलवार, 7 अक्टूबर की सुबह एमसीएक्स पर सोने की कीमत नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई. एमसीएक्स पर सोना 1,20,879 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ट्रेड कर रही है. वहीं चांदी की कीमतों में 0.10 प्रतिशत की उछाल देखी गई और यह 1,47,666 रुपए (प्रति किलोग्राम ) की दर पर पहुंच गया.

अमेरिका में जारी आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं से सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. निवेशक एक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर सोने की खरीदी कर रहे है. जिससे इसकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है.

भारतीय बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में फिर एक बार इजाफा देखने को मिला. सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया. मंगलवार को देश के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में लगभग 1 हजार रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली.

क्या है आपके शहर में सोने का भाव?

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,070 रुपए

22 कैरेट - 1,12,000 रुपए

18 कैरेट - 91,670 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,020 रुपए

22 कैरेट - 1,11,850 रुपए

18 कैरेट - 91,520 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,180 रुपए

22 कैरेट - 1,12,000 रुपए

18 कैरेट - 92,750 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,22,020 रुपए

22 कैरेट - 1,11,850 रुपए

18 कैरेट - 91,520 रुपए

चांदी की कीमतों में भी उछाल

देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार के कारोबारी दिन चांदी 1,57,000 रुपए (प्रति किलोग्राम) की दर से बिक रहा है. चांदी में पिछले दिन की तुलना में 1 हजार रुपए की उछाल देखी गई. 6 अक्टूबर को दिल्ली में चांदी का रेट 1,56,000 रुपए था. अक्टूबर महीने में, चांदी में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. भारतीय निवेशक एक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर इन दोनों धातुओं में निवेश कर रहे हैं. साथ ही सोने और चांदी का भारतीय सांस्कृतिक महत्व होने से लोग इसकी खरीदारी करते हैं.

