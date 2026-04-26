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हिंदी न्यूज़बिजनेसबाप रे बाप! इस बैंक में फंसे हैं ग्राहकों के 800 करोड़ रुपये, कहीं आपका भी तो नहीं है अकाउंट‌?

बाप रे बाप! इस बैंक में फंसे हैं ग्राहकों के 800 करोड़ रुपये, कहीं आपका भी तो नहीं है अकाउंट‌?

Paytm Payments Bank: बैंक में फंसी रकम में से आधी रकम फ्रीज अकाउंट्स में हैं, जबकि बाकी के 400 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड है. यह पिछले एक साल से जस की तस है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 26 Apr 2026 09:41 AM (IST)
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Paytm Payments Bank: डिजिटल बैंकिंग सेक्टर से एक बेहद चौंकानेवाली खबर सामने आई है. मामला पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) में करीब ₹800 करोड़ की राशि अभी तक फंसे रहने का है. जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के इसके संचालन पर रोक लगाते हुए करीब दो साल बीत चुके हैं.

400 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड

CNBC-TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, परिचालन रुकने के लगभग दो साल बाद भी ग्राहकों का ₹800 करोड़ से अधिक पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में फंसा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, अभी जितनी रकम फंसी हु्ई है उसमें से लगभग आधी रकम ऐसे खातों में फंसी है, जो फ्रीज हैं.

वहीं, बाकी के ₹400 करोड़ ऐसे हैं, जिन्हें अब तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया है. हैरान करने वाली बात यह भी है कि पिछले एक साल में अनक्लेम्ड राशि में कोई खास कमी नहीं आई है. यानी कि कई बार याद दिलाए जाने के बावजूद ग्राहकों ने इसे निकालने का प्रयास या दावा ही नहीं किया है. 

बैंक का कस्टमर बेस था मजबूत

नियामक कार्रवाई से पहले इस बैंक में 5500 करोड़ से अधिक की जमा राशि थी, जो अब घटकर 800 करोड़ रुपये तक सीमित रह गई है. बैंक के पास  लगभग 35 करोड़ अकाउंट्स के साथ कस्टमर्स का एक बड़ा बेस भी था. इनमें से बाद में केवल 10-10.5 करोड़ अकाउंट्स ही एक्टिव रहे, जबकि बाकी के फ्रोजन, डॉरमेंट और म्यूल अकाउंट्स में कन्वर्ट हो गए.

सूत्रों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम समूह को यूजर्स के साथ सक्रिय रूप से संवाद करने के लिए कहा था, जिसमें उनकी जमा राशि की निकासी की सुविधा के लिए अलर्ट और अनुस्मारक भेजना शामिल था. बता दें कि रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल 2026 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है. 

कैसे निकालें पैसा?

  • अगर आपका अकाउंट फ्रीज नहीं है, तो आप सामान्य रूप से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर निकाल सकते हैं या Wallet से बैंक में भेज सकते हैं.
  • अगर आप किसी कारणवश ऐप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको PPBL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Claim Form भरना होगा. इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक की जरूरत पड़ेगी. 

ये भी पढ़ें:

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Published at : 26 Apr 2026 09:41 AM (IST)
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