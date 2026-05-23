देश में भरपूर है पेट्रोल-डीजल, फिर क्यों बढ़ती जा रहीं कीमतें; इंडियन ऑयल ने बताई सच्चाई

Petrol-Diesel: आज शनिवार, 23 मई को देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिर से बढ़ाई दी गईं. पेट्रोल 87 पैसा और महंगा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा हुआ है. बीते 10 दिनों में यह तीसरी बार है, जब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. इससे लोग अचानक से सकते में आ गए हैं.

देश के तमाम हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, फ्यूल स्टेशनों में लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवाने के लिए जमा हो रहे हैं. बढ़ती भीड़ को देखकर लोगों में घबराहट और बढ़ रही है. इस पर अब इंडियन ऑयल ने अपनी सफाई दी है.

फिर क्यों बढ़ रही है कीमत?

कंपनी ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, जो दिक्कतें कुछ जगहों पर दिख रही हैं वह अस्थायी समय के लिए है. इंडियन ऑयल के मुताबिक, इस वक्त कटाई का मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से डीजल की मांग बढ़ी है. इसके अलावा कुछ प्राइवेट पेट्रोल पंपों पर दाम ज्यादा होने से वहां के ग्राहक सरकारी पंपों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं.

बड़े संस्थागत खरीदार भी इन दिनों पीएसयू पंपों से ईंधन ले रहे हैं क्योंकि बल्क सप्लाई के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से काफी ऊंचे हैं. इन सब वजहों से कुछ खास इलाकों में मांग एकाएक बढ़ी है.

बढ़ती मांग के बीच सप्लाई सामान्य

इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 से 22 मई 2026 के बीच कंपनी की पेट्रोल बिक्री पिछले साल के मुकाबले 14 फीसदी और डीजल की बिक्री करीब 18 फीसदी बढ़ी है. इतनी ज्यादा मांग के बावजूद कंपनी पूरे देश में सप्लाई बनाए हुए है. कंपनी के देशभर में 42,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं और ज्यादातर पंपों पर स्टॉक सामान्य है.