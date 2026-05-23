LPG Rate Today: पेट्रोल-डीजल के बाद क्या LPG भी हुआ महंगा? जानें आज गैस सिलेंडर की कीमत
LPG Rate Today: पेट्रोल-डीजल एक बार फिर महंगा होने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आम जनता को एक बार फिर राहत मिली है. आज भी इनकी कीमतों में कोईबढ़ोतरी नहीं की गई है.
- पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, एलपीजी कीमत स्थिर रही.
- अंतर्राष्ट्रीय संकट के बावजूद एलपीजी पर जनता को राहत.
- कतर और वियतनाम से एलपीजी टैंकर कांडला पहुंचे.
- तेल कंपनियां घाटा सहकर जनता को राहत दे रही.
LPG Price Today on May 23: पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं. पेट्रोल 87 पैसा और महंगा हुआ है, जबकि डीजल में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. यह इस महीने तीसरी बार है, जब कीमतों में फिर से इजाफा किया गया है.
हालांकि, LPG के मोर्चे पर आज भी उपभोक्ताओं को राहत है क्योंकि आज 23 मई, 2026 को भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इनकी कीमतें आज स्थिर हैं. हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनाव अभी जारी है. बावजूद इसके देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने देश की आम जनता को राहत देते हुए कीमतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है.
शहरवार आज LPG सिलेंडर की कीमत
|शहर
|घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत
|कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|913.0 रुपये
|3071.5 रुपये
|मुंबई
|912.5 रुपये
|3024.0 रुपये
|कोलकाता
|939.0 रुपये
|3202.5 रुपये
|चेन्नई
|928.5 रुपये
|3237.0 रुपये
|बेंगलुरु
|915.5 रुपये
|3152.0 रुपये
|नोएडा
|910.50 रुपये
|3071.5 रुपये
|हैदराबाद
|905.0 रुपये
|2176.5 रुपये
|पटना
|1002.5 रुपये
|3347.0 रुपये
|भोपाल
|918.5 रुपये
|3077.0 रुपये
एक और LPG टैंकर भारत पहुंचा
मिडिल-ईस्ट संकट और अमेरिका व ईरान में छिड़ी जंग के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर है. दरअसल, कतर से रवाना हुआ एक और बड़ा एलपीजी टैंकर MV SYMI सुरक्षित रूप से गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंच गया है.
इसके साथ ही वियतनाम के झंडे वाला एक और विशालकाय Envy Sunshine भी करीब 46000 मीट्रिक टन रसोई गैस लेकर न्यू मैंगलोर पोर्ट पर पहुंच चुका है. इन टैंकरों के भारत पहुंचने सप्लाई काफी हद तक सामान्य होगी. हालांकि, तेल कंपनियां अब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऊंचे रेट पर गैस खरीद रही है. नागरिकों को बचाने के लिए फिलहाल OMCs इस घाटे को खुद वहन कर रही है. ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी की गुंजाइश बनी रहती है.
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Source: IOCL