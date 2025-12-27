हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसकोई काम का नहीं रहेगा वॉलेट में रखा पैन कार्ड, अगर 31 दिसंबर तक नहीं कराया ये काम; चेक करें डिटेल

Aadhar Pan Link: 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आधार कार्ड से पैन बनवाने वाले अगर 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक नहीं करते हैं, तो उन्हें 1000 रुपये की लेट फीस नहीं देनी होगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Dec 2025 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

Aadhar Pan Link: अगर आपके पास भी पैन कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए है. अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है.  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड होल्डर्स को फटाफट अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए कहा है. ऐसा करने के लिए आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर, 2025 तक का वक्त है.

इस दिन तक अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. ऐसे में जिन भी टैक्सपेयर्स ने अभी तक इस प्रॉसेस को पूरा नहीं किया है, उन्हें पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने के दौरान 1000 रुपये की लेट फीस भी देनी होगी. हालांकि, 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आधार कार्ड से पैन बनवाने वालों को 1000 रुपये की लेट फीस नहीं देनी होगी. ये लोग 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से मुफ्त में लिंक कर सकते हैं. समय पर आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराने से आपका TDS/TCS ज्यादा कटेगा. साथ ही कई अन्य वित्तीय परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा. 

इस तरह करें पैन को आधार से लिंक

  • सबसे पहले ऑफिशियल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें- www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  • अब 'क्विक लिंक्स' सेक्शन में जाएं और 'लिंक आधार ऑप्शन' पर क्लिक करें
  • इसके बाद अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालें और वैलिडेट पर क्लिक करें
  • अगर आपका आधार कार्ड पहले से पैन से लिंक है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा, जिसमें लिखा होगा कि पैन पहले से ही आधार से लिंक है
  • अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है और आपको  NSDL पोर्टल पर 1000 रुपये का चालान जमा करना होगा. पेमेंट की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा वैलिडेट की जाएगी. आपके पैन और आधार को कन्फर्म करने के बाद आपको एक पॉप-अप नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा होगा 'आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरिफाई हो गई है'
  • जरूरी डिटेल्स डालने के बाद आपको लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  • अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिला 6-डिजिट का OTP डालना होगा
  • फिर आधार पैन लिंक के लिए अपना रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा
  • पैन कार्ड को आधार से लिंक होने में 4 से 5 वर्किंग डे का वक्त लग सकता है

Published at : 27 Dec 2025 08:12 AM (IST)
Aadhar Card Income Tax PAN - Aadhar Link PAN CARD
