आईटी सेक्टर की यह कंपनी दे रही है बोनस शेयर; निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले, जानें रिकॉर्ड डेट

Orient Technologies Bonus Share: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 5 जनवरी 2026 को आईटी सेक्टर की कंपनी ओरिएंट टेक्नोलोजिज लिमिटेड अपने शेयरधारकों को खुशखबरी देने जा रही है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह बोनस शेयर जारी करेगी. जिसके तहत हर 10 शेयरों पर शेयरहोल्डर्स को 1 नया शेयर मुफ्त में मिलेगा.
इसके लिए रिकॉर्ड डेट 5 जनवरी रखी गई है और अलॉटमेंट 6 जनवरी को होगा. निवेशक 7 जनवरी से सामान्य ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल...
रिकॉर्ड डेट 5 जनवरी
कंपनी की ओर से बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट 5 जनवरी 2026 तय की गई है. इस तय तारीख तक जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लाभार्थी मालिक के रूप में दर्ज होंगे. उन्हें ही बोनस शेयर दिया जाएगा.
मजबूत बैलेंस शीट का संकेत
Orient Tech के चेयरमैन और एमडी अजय सावंत का मानना है कि, बोनस शेयर जारी करने का फैसला कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और लगातार बेहतर एग्जीक्यूशन को दिखाता है. उन्होंने कहा कि कंपनी आने वाले समय में भी क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में निवेश जारी रखेगी.
शेयर बाजार में कंपनी का हाल
सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को ओरिएंट टेक्नोलोजिज लिमिटेड के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी. कारोबारी दिन की समाप्ति पर कंपनी शेयर 2.83 प्रतिशत या 12.30 रुपये की तेजी के साथ 447.15 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुए थे.
कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 674.30 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं 52 सप्ताह का लो लेवल 294.25 रुपये था. कंपनी का मार्केट कैप 1862.01 करोड़ रुपये है. कंपनी शेयरों ने पिछले 2 सप्ताह में निवेशकों को 33 प्रतिशत रिटर्न कमाने का अवसर दिया हैं.
