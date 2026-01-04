हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसवेनेजुएला की करेंसी का हाल बेहाल, जानें भारतीय रुपये के मुकाबले कैसी है स्थिति?

वेनेजुएला की करेंसी का हाल बेहाल, जानें भारतीय रुपये के मुकाबले कैसी है स्थिति?

वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की खबरें अखबारों की सुर्खियां बटोर रही है. वेनेजुएला की करेंसी बोलिवर भी बहुत कमजोर है. आइए जानते हैं, वेनेजुएला की करेंसी के बारे में...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 04 Jan 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Venezuela Currency: वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की खबरें अखबारों की सुर्खियां बटोर रही है. अमेरिका ने बेहद गोपनीय तरीके से वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया.

जिसके बाद से देश में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. इसके बावजूद भी देश महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और पलायन जैसी समस्या से जूझ रहा हैं. वेनेजुएला की करेंसी बोलिवर भी बहुत कमजोर है. आइए जानते हैं, वेनेजुएला की करेंसी के बारे में...

नोट छापने से बिगड़ी अर्थव्यवस्था

वेनेजुएला की सरकार का खर्च पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर नोट छापने का फैसला देश की अर्थव्यवस्था के लिए भारी पड़ गया. इसका सीधा असर देश की मुद्रा बोलिवर पर पड़ा. इसकी कीमत लगातार गिरती गई. लोगों को वेतन बोलिवर में मिलता रहा, लेकिन बाजार में ज्यादातर चीजों के दाम डॉलर के हिसाब से तय होने लगे. जिससे आम लोगों की सामान खरीदने की ताकत तेजी से कमजोर होती गई.

हालात इतने बिगड़ गए कि 2018 में महंगाई दर करीब 10,00,000 फीसदी तक पहुंच गई. लोगों को थैले भरकर नोट ले जाने पड़ते थे, फिर भी जरूरी सामान पूरा नहीं होता था. सालों की जमा पूंजी बेकार हो गई और महीने की सैलरी कुछ घंटों में खत्म हो जाती थी. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एक समय 75 प्रतिशत से ज्यादा आबादी को खाने तक की दिक्कत हुई. जिसके चलते 70 लाख से अधिक लोगों ने देश से पलायन किया.

भारत के रुपये की वेनेजुएला में कीमत

भारतीय रुपये की बात करें तो, वेनेजुएला की मुद्रा बोलिवर के मुकाबले रुपया मजबूत नजर आता है. 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 1 भारतीय रुपया करीब 3.22 वेनेजुएला बोलिवर के बराबर है.

इस हिसाब से भारत के 10,000 रुपये वहां बदलवाने पर लगभग 32,000 से 32,500 बोलिवर मिल सकते हैं. आंकड़ों में यह रकम बड़ी दिखती है, लेकिन वेनेजुएला में बहुत ज्यादा महंगाई होने के कारण इन रुपयों में ज्यादा खरीदारी नहीं की जा सकती है.  

यह भी पढ़ें:  एक गलती और लोन हो सकता है रिजेक्ट, जानें क्रेडिट स्कोर सुधारने के 3 आसान टिप्स 

 

Published at : 04 Jan 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Venezuela Currency Currency Crisis 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
दिल्ली NCR
दिल्ली में 15 महीनों तक चीनी फ्री! रेखा गुप्ता सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा
दिल्ली में 15 महीनों तक चीनी फ्री! रेखा गुप्ता सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा
बॉलीवुड
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

US Strike On Venezuela : शांति नहीं Trump को मिले 'गुंडई' का नोबेल , इस दादागिरी का क्या है इलाज ?
US Strike On Venezuela: Trump के ऑपरेशन Maduro पर सबसे बड़ा खुलासा |
Budget 2026 क्यों है Tax System के लिए सबसे Critical | Paisa Live
Budget 2026: New Tax Regime बन रहा है Middle Class का Game-Changer | Paisa Live
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | Headlines Today | US Strikes | Breaking News | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
दिल्ली NCR
दिल्ली में 15 महीनों तक चीनी फ्री! रेखा गुप्ता सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा
दिल्ली में 15 महीनों तक चीनी फ्री! रेखा गुप्ता सरकार का नए साल पर गरीबों को बड़ा तोहफा
बॉलीवुड
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे कार्तिक आर्यन के जीजू, बहन कृतिका ने सुनाया ‘जूता छुपाई’ का मजेदार किस्सा
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
शिक्षा
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
शिक्षा
CUET UG के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भर सकेंगे फॉर्म
CUET UG के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget