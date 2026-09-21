Oracle ने भारत में 3000 लोगों को निकाला, छंटनी के मुआवजे पर लगाई लिमिट

दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल ने एक बार फिर बड़ी छंटनी का ऐलान किया है. बड़ी बात यह है कि इस बार भारत में ओरेकल हेल्थ, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सेल्स जैसे विभागों के करीब 3000 लोगों की छंटनी होगी. कंपनी ने छंटनी के इस नए दौर के बीच कर्मचारियों को मिलने वाले सेवरेंस पैकेज यानी हर्जाने की शर्तें भी जारी कर दी हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने निकाले गए कर्मचारियों के सेवरेंस पैकेज पर अधिकतम 26 हफ्तों यानी करीब 6 महीने के बेसिक वेतन की लिमिट लगा दी है. फॉर्मूले के तहत पहले साल के लिए 4 हफ्ते और उसके बाद हर साल की सर्विस पर एक हफ्ते का मूल वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा निकाले गए कर्मचारियों के अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस यानी शेयर रद्द कर दिए जाएंगे और वह भविष्य के कॉर्पोरेट बोनस के हकदार भी नहीं होंगे.

Oracle कर्मचारियों को कैसे मिलेगा छंटनी का मुआवजा?

Oracle की बताई गई सेवरेंस पैकज में कर्मचारी का कंपनी में काम करने की अवधि के आधार पर पेमेंट तय किया गया है. नौकरी के पहले साल के लिए 4 हफ्ते की बेस सैलरी और इसके बाद हर अतिरिक्त साल के लिए 1 सप्ताह की बेस सैलरी के हिसाब से सेवरेंस पे मिलेगा. इस सेवरेंस की अधिकतम सीमा 26 हफ्तों की बेस सैलरी तय की गई है.

हरीश साल्वे या अभिषेक मनु सिंघवी, किसकी है सबसे ज्यादा फीस? दोनों लड़ रहे TATA का केस

इसके साथ ही नौकरी के आखिरी साल में 6 महीने या उससे ज्यादा काम करने पर उसे पूरा एक साल माना जाएगा. हालांकि पेमेंट से पहले कर्मचारी को सेवरेंस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और कंपनी का सामान लौटाने के करीब 3 हफ्ते बाद भुगतान किया जाएगा. अगर कोई कर्मचारी 6 महीने के भीतर दोबारा Oracle में नौकरी करता है, तो उसे मिले सेवरेंस का कुछ मुआवजा वापस करना पड़ सकता है.

स्टॉक और बोनस पर भी पड़ेगा असर

जानकारी के मुताबिक छंटनी के बाद कर्मचारियों के स्टॉक और बोनस से जुड़े कुछ फायदे खत्म हो जाएंगे. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नौकरी खत्म होने के साथ सभी अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शन रद्द कर दिए जाएंगे. साथ ही कर्मचारी के शेयर खरीद योजना भी नौकरी खत्म होने के साथ समाप्त हो जाएगी.

हालांकि, पहले से वेस्ट हो चुके स्टॉक ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए आमतौर पर 3 महीने का समय मिलेगा. वहीं, जो बोनस या कमीशन पहले ही अर्जित हो चुकी है वह योजना के नियमों के मुताबिक मिल सकता है.

किन विभागों में हुई Oracle की छंटनी?

भारत में Oracle की हालिया छंटनी कई अलग-अलग विभागों तक पहुंची है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Oracle Health, OCI Security, Oracle Financial Services, सेल्स और डेटा सेंटर ऑपरेशंस जैसे बड़े कारोबार प्रभावित हुए हैं. इसमें फ्रेशर्स से लेकर मिड-लेवल मैनेजमेंट तक के कर्मचारी शामिल हैं. यह भारत में Oracle की इस साल की दूसरी बड़ी छंटनी बताई जा रही है.

अब CNG-PNG में होगी मिलावट, एथेनॉल के बाद बायोगैस लाई सरकार