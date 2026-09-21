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अब CNG-PNG में होगी मिलावट, एथेनॉल के बाद बायोगैस लाई सरकार

सरकार ने CNG-PNG में बायाेगैस मिलाने का टारगेट सेट कर दिया है. इसके तहत, गैस कंपनियों को तय लक्ष्यों के अनुरूप गैस में इसकी ब्लेंडिंग करनी होगी, नहीं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 21 Sep 2026 01:51 PM (IST)
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सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के लिए 23,731 करोड़ रुपये की अपनी 'गोवर्धन' (GOBARdhan) स्कीम शुरू कर दी है. इस योजना का मकसद कचरे और गोबर से कमाई बढ़ाने के साथ प्रदूषण को दूर भगाना है. स्कीम के तहत सरकार बायोगैस प्लांट के मालिकों से उनकी बनाई 100% गैस खुद खरीदेगी या फिर किसी बड़ी गैस कंपनी को बिकवाएगी.

यानी कि स्कीम में बायोगैस प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्शन का 100% तक हिस्सा बिकने की गारंटी दी जाएगी और साथ ही कम से कम 10 साल तक सरकार द्वारा तय कीमत और कैपिटल में मदद भी दी जाएगी. इस मतलब यह है कि बाजार में गैस के दाम बढ़े या घटे, सरकार अगले 10 सालों तक के लिए इसके लिए एक रेट फिक्स कर देगी, जिससे प्लांट मालिकों को मुनाफे से कोई समझौता न करना पड़े.

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CNG-PNG में होगी बायोगैस की ब्लेंडिंग

सरकार ने गोवर्धन स्कीम के तहत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस ऑब्लिगेशन (CBO) को एक कानूनी रूप से अनिवार्यता बना दिया है. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के लिए अपने सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) नेटवर्क में इसे मिलाना कानूनी रूप से जरूरी है. वित्त वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक के शुरुआत चरण में इसे स्वैच्छिक (Voluntary) रखा गया था ताकि कंपनियां और उत्पादक दोनों को इसकी तैयारी के लिए समय मिल सके.

अब वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनियों के लिए अपनी कुल गैस हिस्सेदारी में 3% बायोगैस अनिवार्य रूप से मिलाना होगा. मतलब ये कि अगर GAIL या Adani Gas जैसी कोई बड़ी गैस कंपनी साल भर में 100 टन सीएनजी बेचती है, तो 2026-27 में उसे अनिवार्य रूप से 3 टन बायोगैस खरीदकर उसमें मिलानी ही होगी. ऐसा न करने की स्थिति में उन पर सरकार की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा. वित्त वर्ष 2027-28 में इस टारगेट को बढ़ाकर 4% कर दिया जाएगा और वित्त वर्ष 2028-29 और आगे सभी बड़ी गैस कंपनियों के लिए सीएनजी-पीएनजी में 5% बायोगैस मिलाना अनिवार्य होगा.

क्या होगा फायदा?

  • सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि प्लांट मालिकों को गैस बेचने के लिए मार्केटिंग या विज्ञापनों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. कंपनियां सरकारी लक्ष्य के तहत खुद प्लांट पर आकर खुद आपसे गैस खरीदेगी. 
  • प्रदूषण में भी इससे भारी कमी आएगी. सर्दियों में जिन परालियों को जलाने से प्रदूषण फैलता है अब उनका इस्तेमाल गैस बनाने में होगा. गांवों और शहरों का गीला कचरा सीधे प्लांट में प्रोसेस हो जाएगा, जिससे खुले में गंदगी नहीं फैलेगी. 
  • ग्रामीण क्षेत्रों में जिन पशुपालकों के पास गोबर है या जिन किसानों के पास धान की पराली, गन्ने की खोई जैसे कृषि अपशिष्ट है, वे इसे बायोगैस प्लांट को बेचकर हर महीने एक निश्चित कमाई कर सकेंगे. 
  • इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. गोबर और पराली जैसे कच्चे माल को इकट्ठा करने से लेकर उसे प्लांट तक पहुंचाने और प्लांट में भी जरूरी काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे. इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर खुलेंगे.  
  • बायोगैस बनने के बाद प्लांट से भारी मात्रा में जैविक खाद निकलती है, जो यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक खादों के मुकाबले सस्ती होगी. इससे जमीन उपजाऊ होगी, फसलों की क्वॉलिटी सुधरेगी, इंसान की सेहत पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Biogas GOBARdhan Scheme
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