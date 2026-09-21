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हिंदी न्यूज़बिजनेसहरीश साल्वे या अभिषेक मनु सिंघवी, किसकी है सबसे ज्यादा फीस? दोनों लड़ रहे TATA का केस

हरीश साल्वे या अभिषेक मनु सिंघवी, किसकी है सबसे ज्यादा फीस? दोनों लड़ रहे TATA का केस

हरीश साल्वे टाटा संस और अभिषेक मनु सिंघवी की टाटा ट्र्स्ट्स की ओर से पैरवी करेंगे. दोनों का नाम देश के सबसे महंगे वकीलों में शूमार है. जानिए दोनों वकील एक केस लड़ने की कितनी फीस लेते हैं.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 21 Sep 2026 01:20 PM (IST)
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टाटा संस बनाम टाटा ट्रस्ट्स के विवाद में अब देश के दो बड़े वकीलों की एंट्री हो गई है. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी टाटा ट्रस्ट्स की ओर से पैरवी करेंगे तो टाटा संस ने दिग्गज वकील हरीश साल्वे को हायर किया है. दोनों ही वकील देश और विदेश में भारत की ओर से बड़े-बड़े मामलों की पैरवी कर चुके हैं. अब यह किसी पहचान के मौहताज नहीं हैं. साल्वे और सिंघवी की जब से टाटा विवाद में एंट्री हुई है, तभी से लोगों की दिलचस्पी इस बात में बढ़ गई है कि दोनों वकीलों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है और दोनों कितनी-कितनी फीस लेते हैं.

सबसे पहले बात अभिषेक मनु सिंघवी की

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अभिषेक मनु सिंघवी सक्रिय राजनेता हैं और लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं. इनकी संपत्ति का आधिकारिक ब्योरा चुनाव आयोग के पास उपलब्ध रहता है. इसी साल 6 मार्च को हैदराबाद में राज्यसभा का नामांकन पत्र दाखिल करते समय दिए गए अपने चुनावी हलफनामे में सिंघवी ने 2024-2025 वित्तीय वर्ष के लिए 2558 करोड़ रुपये की संपत्ति और 374 करोड़ रुपये की वार्षिक आय घोषित की थी. सिंघवी पिछले एक दशक में 714 करोड़ से ज्यादा का व्यक्तिगत इनकम टैक्स चुकाने की जानकारी भी सार्वजनिक कर चुके हैं.

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चुनावी हलफनामों के मुताबिक, पिछले सालों में सिंघवी की इनकम इस प्रकार है...

  • 2023-24 में 333 करोड़ रुपए
  • 2022-23 में 359 करोड़ रुपए
  • 2021-22 में 290 करोड़ रुपये
  • और 2020-21 में 158 करोड़ रुपये थी.

हलफनामे में घोषित किया गया था कि अभिषेक सिंहवी पर इनकम टैक्स विभाग का 63 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है, जबकि उनकी अन्य देनदारियां 353 करोड़ रुपए हैं.

केस लड़ने के लिए सिंघवी कितनी फीस लेते हैं?

सिंघवी करीब 42 सालों से वकालत कर रहे हैं. वह सबरीमाला मंदिर, राहुल गांधी मानहानि केस, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला जैसे बड़े मामलों की पैरवी कर चुके हैं. दिलचस्प बात यह है कि टाटा बनाम साइरस मिस्त्री विवाद के वक्त उन्होंने टाटा संस की ओर से हरीश साल्वे के साथ पैरवी की थी, लेकिन इस केस में दोनों वकील एक दूसरे के सामने खड़े हैं.

वैसे तो वकील अपनी फीस कभी सार्वजनिक नहीं करते हैं, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंघवी एक केस में एक बार पेश होने पर 6 से 11 लाख रुपए के बीच चार्ज करते हैं. यह फीस अलग-अलग केसों में अलग-अलग हो सकती है. 

फीस को लेकर ABP न्यूज़ पर कही थी बड़ी बात

सिंघवी अपनी फीस को लेकर एबीपी न्यूज़ की ओर से पूछे गए सवाल पर भी जवाब दे चुके हैं. सिंघवी ने कहा था, ''अगरर कोई वकील अच्छी फीस लेता है तो इसकी एक वजह उसका अनुभव और उसके काम करने की क्षमता भी हो सकती है.'' उन्होंने बताया था कि वह कुल काम का करीब 25 से 33 फीसदी हिस्से के लिए कोई फीस नहीं लेते हैं. उनका कहना है कि कई बार ऐसे मामले भी सामने आए, जब मैंने एक भी रुपया चार्ज नहीं किया. सिंघवी का दावा है कि पिछले एक दशक में वह देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले वकीलों में शामिल रहे हैं. 

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अब बात हरीश साल्वे की

हरीश साल्वे, अभिषेक मनु सिंघवी की तरह किसी राजनीतिक पद पर नहीं हैं. इसलिए उनकी सटीक संपत्ति का डेटा सार्वजनिक नहीं है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और लीगल पोर्टल्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 250 करोड़ रुपए से 400 करोड़ आंकी जाती है. संपत्ति की तुलना में वह अभिषेक मनु सिंघवी से काफी पीछे हैं. 

हरीश साल्वे साल 1999 से 2002 तक भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं. साल्वे की सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई, जब इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव का केस  लड़ा था. बड़ी बात यह है कि इस केस के लिए उन्होंने मात्र एक रुपए की फीस ली थी. साल्वे ने अपने सटीक तर्कों से इस केस में पाकिस्तान को मात दे दी थी.

देश के सबसे महंगे वकीलों में से हैं साल्वे

हरीश साल्वे की गिनती भी देश के सबसे महंगे वकीलों में होती है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक,  एक केस की एक बार सुनवाई पर 10 से 15 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं. हालांकि उनकी यह फीस अलग-अलग केसों के हिसाब से अलग हो सकती है. वह अंबानी, महिंद्रा और टाटा जैसे देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों की पैरवी कर चुके हैं. 

नोट- निजी प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ वकीलों की कोई बंधी हुई मासिक सैलरी नहीं होती. वह सुनवाई या केस ब्रीफिंग के हिसाब से फीस लेते हैं.

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
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