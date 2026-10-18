Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकंडोम पर कितना Tax वसूलती है सरकार? हर साल नवरात्रों में बढ़ जाती है सेल

कंडोम पर कितना Tax वसूलती है सरकार? हर साल नवरात्रों में बढ़ जाती है सेल

भारत में कंडोम पर सरकार एक रुपये का भी टैक्स नहीं वसूलती. जीएसटी के तहत कंडोम 0% स्लैब में आते हैं, यानी पूरी तरह टैक्स-फ्री हैं. दरअसल गरबा के वक्त हर साल कंडोम की बिक्री चर्चा में आ जाती है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 18 Oct 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

नवरात्रि में गरबा के दौरान कंडोम हर साल चर्चा में आ जाता है. हर साल नवरात्रि आते ही खबरें आने लगती हैं कि गुजरात में गरबा के दौरान कंडोम की बिक्री बढ़ गई. गरबा पंडालों से निकलकर ये खबर पूरे देश में वायरल हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार कंडोम पर कितना जीएसटी वसूलती है? अगर नहीं तो आप कंडोम को लेकर अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए. 

भारत में कंडोम पर 0% GST लगता है, यानी कंडोम खरीदना पूरी तरह से टैक्स-फ्री है.  सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कंडोम को अब 0% स्लैब में रखा हुआ है. कंडोम HSN कोड 40141010 के अंतर्गत आते हैं.

पहले से ही 0% स्लैब में थे कंडोम

2025 में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कई सामानों की जीएसटी दर में बदलाव किया गया था, लेकिन कंडोम की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले से ही 0% स्लैब में थे. हालांकि कुछ पुराने या गलत स्रोतों में कंडोम पर 12% या 18% जीएसटी का जिक्र मिल सकता है, लेकिन वर्तमान में आधिकारिक रूप से इस पर जीएसटी शून्य है.

हर साल नवरात्रों में बढ़ जाती है सेल

हर साल नवरात्र और गरबा के दौरान रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं कि नवरात्रों में कंडोम की सेल बढ़ जाती है, हालांकि यह दावा किसी सरकारी डेटा पर आधारित नहीं होता,  बल्कि दवा दुकानदारों के अनुमान और पुरानी रिपोर्ट्स पर आधारित होता है. 

गुजरात  में एक केमिस्ट  एसोसिएशन का दावा था कि हर साल नवरात्रि के दौरान कंडोम और गर्भनिरोधक दवाओं की बिक्री में करीब 35% तक बढ़ोतरी होती है. कई रिपोर्ट्स में तो दावा है कि 9 दिनों में युवाओं की भीड़, गरबा नाइट्स और कंपनियों की मार्केटिंग की वजह से मांग में 25% से 50% तक बढ़ोतरी हो जाती है.

स्थानीय दुकानदारों का क्या कहना है?

कंडोम कि बिक्री पर दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जब गुजरात के कई शहरों में फार्मेसियों और दवा विक्रेताओं से एक बारे में पूछा गया तो लगभग सभी ने पुष्टि की कि इस दौरान कंडोम और गर्भनिरोधक दवाओं की बिक्री वास्तव में बढ़ जाती है.

यह भी पढ़ें- मसालों से मेवों तक के बढ़े दाम, धनतेरस की खरीदारी भी पड़ेगी जेब पर भारी

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
CONDOM Garba Night Condom Sale
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
मसालों से मेवों तक के बढ़े दाम, धनतेरस की खरीदारी भी पड़ेगी जेब पर भारी
मसालों से मेवों तक के बढ़े दाम, धनतेरस की खरीदारी भी पड़ेगी जेब पर भारी
बिजनेस
UPI PIN से 5 मिनट में 11 बार निकले 72000 रुपए, अब ग्राहक को हर्जाना देगा बैंक
UPI PIN से 5 मिनट में 11 बार निकले 72000 रुपए, अब ग्राहक को हर्जाना देगा बैंक
बिजनेस
भारत के डिजिटल दशक का टिकट है Jio IPO, घर घर पहुंचेगा 5G, ब्रॉडबैंड और AI
भारत के डिजिटल दशक का टिकट है Jio IPO, घर घर पहुंचेगा 5G, ब्रॉडबैंड और AI
बिजनेस
दिल्ली में अब सिर्फ 2.5 लाख ई-रिक्शा चलेंगे, सरकार ने लगाया ब्रेक
दिल्ली में अब सिर्फ 2.5 लाख ई-रिक्शा चलेंगे, सरकार ने लगाया ब्रेक
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'कॉफी विद करण 9' में 'विरोश' का तड़का: काउच पर दिखेगा विजय और रश्मिका का रोमांस! (18.10.26)
YRKKH: 🫨Tanya का Damani परिवार से जुड़ा रिश्ता! ढोल-नगाड़ों के साथ Poddar परिवार ने मारी एंट्री #sbs
ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तब मेरे ऊपर कोई FIR नहीं करता', CEC विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
'...तब मेरे ऊपर कोई FIR नहीं करता', CEC विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी फर्जी वोट और बेईमानी को अपनी ताकत...', अखिलेश यादव का तीखा हमला
'बीजेपी फर्जी वोट और बेईमानी को अपनी ताकत...', अखिलेश यादव का तीखा हमला
क्रिकेट
बाबर आजम ने रचा इतिहास, छुआ 16000 रनों का आंकड़ा; खास क्लब में मारी एंट्री
बाबर आजम ने रचा इतिहास, छुआ 16000 रनों का आंकड़ा; खास क्लब में मारी एंट्री
साउथ सिनेमा
'मंदादि' क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बनाया बड़ा रिकॉर्ड, कमाया 176.48% प्रॉफिट
'मंदादि' क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बनाया बड़ा रिकॉर्ड, कमाया 176.48% प्रॉफिट
इंडिया
राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को बताया 'बहिष्कार व्यवस्था', कहा- 'पैसा, ताकत...'
राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को बताया 'बहिष्कार व्यवस्था', कहा- 'पैसा, ताकत...'
इंडिया
मणिपुर में उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में 3 घायल, दो गांवों को आग में झोंका
मणिपुर में उग्रवादियों के बीच गोलीबारी में 3 घायल, दो गांवों को आग में झोंका
एग्रीकल्चर
कैसे शुरू कर सकते हैं नर्सरी बिजनेस, जान लें पूरा प्रॉसेस
कैसे शुरू कर सकते हैं नर्सरी बिजनेस, जान लें पूरा प्रॉसेस
ट्रेंडिंग
आशिक के साथ मौज उड़ाती महिला को पति ने रंगे हाथों पकड़ा, कर दी घूंसों की बारिश
आशिक के साथ मौज उड़ाती महिला को पति ने रंगे हाथों पकड़ा, कर दी घूंसों की बारिश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget