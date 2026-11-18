शादी का सीजन शुरू होने वाला है और इस दौरान कई घरों में सोने की ज्वेलरी खरीदने की तैयारी चल रही है. ऐसे में अगर आपके पास पुरानी या टूटी हुई सोने की ज्वेलरी रखी है, तो उसे इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं.

आप उसे देकर नई ज्वेलरी खरीद सकते हैं या उसी सोने से नया डिजाइन बनवा सकते हैं. लेकिन दोनों तरीकों में कितना खर्च आएगा और GST कहां ज्यादा लगेगा, यह समझना जरूरी है.

इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-

1. रीमॉडलिंग करते हैं, इसमें आपकी पुरानी ज्वेलरी को पिघलाकर उसी सोने से नया डिजाइन तैयार किया जाता है. यानी आपको अपना पुराना सोना वापस इस्तेमाल करने का मौका मिलता है. अगर नए डिजाइन के लिए सोना कम पड़ता है, तो आपको अतिरिक्त सोना खरीदना होगा.

2.अगर आप पुरानी ज्वेलरी देकर नई ज्वेलरी खरीदते हैं, तो इसे गोल्ड एक्सचेंज कहते हैं. इसमें ज्वेलर पहले आपके पुराने सोने की शुद्धता और वजन चेक करता है. इसके बाद उसकी कीमत लगाकर नई ज्वेलरी के बिल से घटा देता है. अगर पुराने गहनों में पत्थर, मोती या दूसरी चीजें लगी हैं, तो उनका वजन सोने की कीमत में शामिल नहीं किया जाता है.

3. सोने की ज्वेलरी खरीदने पर आमतौर पर 3 प्रतिशत GST लगता है. अगर मेकिंग चार्जिज का बिल अलग बनाया जाता है, तो उस पर 5 प्रतिशत GST लग सकता है. रीमॉडलिंग में GST इस बात पर निर्भर करता है कि काम को ज्वेलरी की बिक्री माना जा रहा है या सर्विस. सर्विस के तौर पर बिल बनने पर करीब 18 प्रतिशत GST लग सकता है.

4. दोनों तरीकों में खर्च अलग-अलग हो सकता है. एक्सचेंज में नई ज्वेलरी की कीमत और पुरानी ज्वेलरी की कीमत का अंतर देना पड़ता है. इसके साथ नए डिजाइन की मेकिंग चार्जिज भी लगती हैं. वहीं रीमॉडलिंग में कारीगर की मेहनत, नया डिजाइन तैयार करने का खर्च और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सोने की कीमत देनी होती है.

5. इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए आपको 80 ग्राम सोने का सेट बनवाना है और आपके पास पहले से 50 ग्राम पुराना सोना है. यहां 22 कैरेट सोने का भाव 13 हजार प्रति ग्राम माना गया है. नई ज्वेलरी की सोने की कीमत 10.40 लाख होगी और 12 प्रतिशत मेकिंग चार्जिस जोड़ने पर कुल रकम 11.64 लाख हो जाएगी.

6. पुराने सोने को एक्सचेंज करने पर GST कैसे लगेगा, इसको लेकर अलग-अलग तरीके से हिसाब लगाया जा सकता है. कुछ मामलों में सिर्फ बची हुई रकम पर GST लगाया जाता है, जबकि कुछ में नई ज्वेलरी की पूरी कीमत पर टैक्स लगता है. इसलिए ज्वेलर से पहले ही GST का पूरा हिसाब समझ लेना चाहिए.

7. अगर एक्सचेंज में GST सिर्फ बची हुई 5.14 लाख की रकम पर लगता है, तो कुल GST 15,444 होगा. ऐसे में आपको करीब 5.30 लाख देने होंगे. लेकिन अगर GST पूरी नई ज्वेलरी की कीमत पर लगता है, तो टैक्स 34,944 होगा और कुल खर्च करीब 5.49 लाख पहुंच जाएगा.

8. अब आपके पुराने 50 ग्राम सोने की कीमत 6.50 लाख बनती है. इसे नई ज्वेलरी की कीमत से घटाने के बाद आपको 5.14 लाख देने होंगे. इसमें बाकी 30 ग्राम सोने की कीमत और मेकिंग चार्जिस शामिल हैं. यह रकम GST जोड़ने से पहले की है.

9. इसलिए पुरानी ज्वेलरी बदलने से पहले सिर्फ एक्सचेंज ऑफर देखकर फैसला न करें. ज्वेलर से सोने की शुद्धता, वजन,मेकिंग चार्जिज, मेलटिंग लोस और GST का पूरा हिसाब मांगें. बिल में हर चार्ज अलग-अलग लिखा होना चाहिए. दोनों तरीकों का कुल खर्च देखने के बाद ही तय करें कि आपके लिए पुराना सोना बदलना बेहतर है या उसी से नया डिजाइन बनवाना.

10. रीमॉडलिंग के इसी उदाहरण में अतिरिक्त 30 ग्राम सोने पर 3 प्रतिशत GST और मेकिंग चार्जिस पर 18 प्रतिशत GST मानकर कुल खर्च करीब 5.49 लाख आता है. यानी इस हिसाब से एक्सचेंज और रीमॉडलिंग का खर्च लगभग बराबर हो सकता है. असली रकम ज्वेलर के बिल और GST के हिसाब पर निर्भर करेगी.

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