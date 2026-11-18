दिल्ली का खान मार्केट सिर्फ खरीदारी और खाने-पीने के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहां दुकान लेना भी काफी महंगा है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, खान मार्केट दुनिया की सबसे महंगी शॉपिंग जगहों में 24वें नंबर पर बना हुआ है.

यहां दुकानों का किराया पिछले एक साल में 14 फीसदी बढ़ गया है. इसके बावजूद यह भारत का सबसे महंगा हाई स्ट्रीट मार्केट बना हुआ है.

इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-

1. पिछले एक साल में खान मार्केट की दुकानों का किराया 14 फीसदी बढ़ा है. इसकी बड़ी वजह यहां दुकान लेने के लिए बढ़ती मांग है. बड़े ब्रांड और रिटेल कंपनियां ऐसी जगहों पर अपनी दुकान खोलना चाहती हैं, जहां ज्यादा ग्राहक आते हों और ब्रांड की पहचान भी मजबूत हो.

2. रियल एस्टेट कंपनी कुसमेन एंड वेकफिल्ड की नई रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के खान मार्केट ने दुनिया की सबसे महंगी रिटेल जगहों की लिस्ट में 24वां स्थान बरकरार रखा है. यहां दुकान चलाने के लिए किराया करीब 238 डॉलर प्रति वर्ग फुट सालाना पहुंच गया है. भारतीय रुपये में यह लगभग 1,875 रुपये प्रति वर्ग फुट हर महीने बैठता है.

3. इस बार दुनिया की सबसे महंगी शॉपिंग स्ट्रीट का खिताब न्यूयॉर्क के अपर फिफ्थ अवेन्यू को मिला है. पिछले साल यह तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब 35 फीसदी किराया बढ़ने के बाद पहले स्थान पर पहुंच गया है. यहां सालाना किराया करीब 2,700 डॉलर प्रति वर्ग फुट हो गया है.

4. खान मार्केट को भारत का सबसे महंगा हाई स्ट्रीट मार्केट बताया गया है. यहां महंगे कपड़ों के ब्रांड, रेस्टोरेंट, कैफे और कई बड़े स्टोर मौजूद हैं. इसी वजह से यह जगह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि देशभर के कारोबारियों और ग्राहकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है.

5. कुसमेन एंड वेकफिल्ड की 2026 की 'मेन सट्रीटस अक्रोस दा वर्लड' रिपोर्ट का यह 36वां एडिशन है. इसमें दुनिया के 147 बड़े शॉपिंग मार्केट में दुकानों के किराये का आकलन किया गया है. इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अलग-अलग देशों में मशहूर बाजारों में दुकान लेना कितना महंगा हो चुका है.

6. लंदन की न्यू बोंड सट्रीट इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. यहां सालाना किराया करीब 2,230 डॉलर प्रति वर्ग फुट है. वहीं इटली के मिलान की विआ मोंनटीनापोलीन तीसरे नंबर पर है, जहां किराया करीब 2,160 डॉलर प्रति वर्ग फुट सालाना है.

7. सर्वे में शामिल कुल शॉपिंग जगहों में से 49 फीसदी में किराया बढ़ा है. वहीं 19 फीसदी जगहों पर किराया कम हुआ और 32 फीसदी जगहों पर इसमें कोई बदलाव नहीं आया. इससे पता चलता है कि दुनिया के बड़े बाजारों में किराये का ट्रेंड हर जगह एक जैसा नहीं है.

8. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की इन शॉपिंग जगहों पर किराया औसतन 3 फीसदी बढ़ा है. पिछले साल यह बढ़ोतरी 4.3 फीसदी थी. यानी किराये में बढ़ोतरी की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन अच्छी लोकेशन पर दुकान लेने की मांग अब भी बनी हुई है.

9. भारत के रिटेल मार्केट में भी बड़े ब्रांड और कंपनियां लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं. खान मार्केट का दुनिया की महंगी शॉपिंग जगहों में शामिल रहना दिखाता है कि भारत के बड़े बाजारों की पहचान अब ग्लोबल लेवल पर भी मजबूत हो रही है. बढ़ती खरीदारी और अच्छी दुकानों की मांग से आने वाले समय में इन बाजारों की अहमियत बनी रह सकती है.

10. रिपोर्ट में बताया गया है कि अच्छी लोकेशन पर दुकान लेने के लिए ब्रांड्स के बीच मुकाबला बढ़ रहा है. खासकर ऐसी जगहों पर जहां ग्राहकों की आवाजाही ज्यादा रहती है और बड़े ब्रांड आसानी से अपनी पहचान बना सकते हैं. दुकानों के लिए सीमित जगह होने से भी किराये पर असर पड़ रहा है.

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