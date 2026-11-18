क्या आप जानते हैं कि आप हर साल अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चार बार मुफ्त में चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. RBI के नियम के मुताबिक, देश के चारों क्रेडिट ब्यूरो साल में एक बार फ्री रिपोर्ट देते हैं. इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कितना लोन चल रहा है, EMI समय पर जमा हो रही है या नहीं और आपके नाम पर कोई ऐसा लोन तो नहीं है जिसके बारे में आपको पता ही न हो.

इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-

1. CIBIL स्कोर एक नंबर होता है, जो 300 से 900 के बीच रहता है. इससे बैंक को अंदाजा लगता है कि आप लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर भरते हैं या नहीं. आपका स्कोर जितना अच्छा होगा, बैंक के लिए आपको लोन देना उतना ही आसान हो सकता है.

2. भारत में चार क्रेडिट ब्यूरो हैं, जिनके नाम ट्रांस युनियन CIBIL,एक्सपेरियन,इक्युफेक्स और CRIF हाई मार्क हैं. RBI के नियम के मुताबिक, ये चारों कंपनियां हर साल एक-एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट देती हैं. यानी आप साल में चार बार बिना पैसे दिए अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं.

3. आपका CIBIL स्कोर कई बातों से मिलकर बनता है. जैसे आपने पहले लोन की EMI समय पर भरी है या नहीं, क्रेडिट कार्ड का बिल जमा किया है या नहीं और आपके ऊपर पहले से कितना कर्ज है. हाल में आपने कितनी बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, इसका असर भी स्कोर पर पड़ सकता है.

4. जब भी आप बैंक से पर्सनल लोन, घर खरीदने के लिए लोन या गाड़ी के लिए लोन मांगते हैं, तो बैंक आपका CIBIL स्कोर चेक कर सकता है. क्रेडिट कार्ड देने से पहले भी बैंक इसे देखते हैं. हालांकि, लोन देने का फैसला सिर्फ इसी नंबर के आधार पर नहीं होता.

5. अपना फ्री CIBIL Score चेक करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं. अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो लॉग इन करें. नया अकाउंट बनाने के लिए अपना ईमेल, मोबाइल नंबर और मांगी गई जानकारी भरें.

6. RBI ने बैंकों और लोन देने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे हर 15 दिन में ग्राहकों के लोन और पेमेंट की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को भेजें. इससे आपकी रिपोर्ट में नई जानकारी जुड़ती रहती है और बैंक को आपके पेमेंट का अपडेट मिल पाता है.

7. इस रिपोर्ट में आपका लेटेस्ट CIBIL स्कोर और पुराने लोन की EMI भरने का रिकॉर्ड मिलता है. इसमें क्रेडिट कार्ड के बिल की जानकारी भी होती है. इसके अलावा आपका नाम, जन्मतिथि और जेंडर जैसी जानकारी भी दिखाई देती है.

8. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP डालकर अपना नंबर वेरिफाई करें. फिर फ्री रिपोर्ट देखने का ऑप्शन चुनें और वेबसाइट पर दिए गए स्टेप्स पूरे करें. इसी तरह एक्सपेरियन, एक्युफेक्स और CRIF हाई मार्क की वेबसाइट पर जाकर भी अपनी फ्री रिपोर्ट ले सकते हैं.

9. चारों क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो आपको पता चल सकता है. जैसे लोन की रकम गलत दिखाई देना, EMI जमा होने के बाद भी बकाया दिखना या आपके नाम पर किसी अनजान लोन का होना. ऐसी गलती मिलने पर आप संबंधित बैंक और क्रेडिट ब्यूरो में शिकायत करके उसे ठीक करने के लिए कह सकते हैं.

10. अगर आपने पिछले 36 महीनों में लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो उसकी जानकारी भी रिपोर्ट में मिल सकती है. इसके साथ ही आपके नाम पर चल रहे पुराने और बंद हो चुके लोन और क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी इसमें दी जाती है.

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