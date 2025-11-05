हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसNSE को तिमाही में लगा 33 प्रतिशत का झटका, सेबी सेटलमेंट से मुनाफा घटा

NSE को तिमाही में लगा 33 प्रतिशत का झटका, सेबी सेटलमेंट से मुनाफा घटा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने मंगलवार को जानकारी दी कि, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 33 प्रतिशत घटकर 2,098 करोड़ रुपये रह गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 05 Nov 2025 03:14 PM (IST)
NSE profit fall 2025:  देश की प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 33 प्रतिशत घटकर 2,098 करोड़ रुपये रह गया.

पिछले साल की समान तिमाही में इसने 3,137 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था. एनएसई ने एक बयान में कहा कि, निपटान विनियमों के तहत बाजार नियामक सेबी के पास दायर निपटान आवेदनों के लिए किए गए 1,297 करोड़ रुपये के प्रावधान को छोड़कर, एक्सचेंज का समायोजित शुद्ध लाभ 3,396 करोड़ रुपये रहा, जो तिमाही आधार पर 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. 

एनएसई ने दी जानकारी

एक्सचेंज ने कहा कि एनएसई ने को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों के संबंध में सेबी (निपटान विनियम) 2018 के तहत सेबी के पास दायर किए गए निपटान आवेदनों के लिए ब्याज सहित 1,297 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकार किया है. अभी इन आवेदनों पर सेबी से जवाब का इंतजार है. समीक्षाधीन तिमाही के लिए एनएसई की एकीकृत कुल आय 17 प्रतिशत घटकर 4,160 करोड़ रुपये रह गई जो पिछले साल की समान अवधि में 5,023 करोड़ रुपये थी. 

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में एनएसई का सरकारी खजाने में योगदान 28,308 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 23,451 करोड़ रुपये का एसटीटी (प्रतिभूति लेनदेन कर)/सीटीटी (वस्तु लेनदेन कर), 1,651 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क, 496 करोड़ रुपये का सेबी शुल्क, 1,809 करोड़ रुपये का आयकर और 901 करोड़ रुपये का जीएसटी शामिल है. 

छमाही आधार पर एनएसई ने 5,022 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया जबकि समायोजित शुद्ध लाभ (सेबी प्रावधान को छोड़कर) 6,320 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 5,704 करोड़ रुपये था. पहली छमाही में एक्सचेंज की कुल आय 8,959 करोड़ रुपये रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 9,974 करोड़ रुपये थी. शेयर बाजार में जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के नतीजे जारी किए जा रहे हैं. इसी क्रम में एनएसई ने अपने नतीजों की घोषणा की हैं. 

Published at : 05 Nov 2025 03:14 PM (IST)
