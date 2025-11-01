हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब बिना झंझट के अपडेट होगा FASTag, NHAI ने शुरू किया नया KYC सिस्टम; जानें पूरा प्रॉसेस

अब बिना झंझट के अपडेट होगा FASTag, NHAI ने शुरू किया नया KYC सिस्टम; जानें पूरा प्रॉसेस

FASTag KYC Process: NHAI ने फास्टैग सिस्टम को आसान बनाने और इसमें पारदर्शिता लाने के मकसद से नया नियम लागू किया है. NHAI को फास्टैग के गलत इस्तेमाल की शिकायतें मिल रही थीं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Nov 2025 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

FASTag KYC Process: अगर आपकी भी गाड़ी हाइवे से निकलती है और आपने  फास्टैग (FASTag) लगा रखा है, तो यह आपके लिए काम की खबर है. दरअसल, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag यूजर्स के लिए KYV (Know Your Vechile) प्रॉसेस को आसान बना दिया है. नए नियमों के साथ ही फास्टैग वेरिफिकेशन पहले के मुकाबले तेज भी हो गया है. इसकी एक और खास बात यह है कि नए नियम में यूजर्स को KYV कराने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा इसलिए अकाउंट बंद होने का टेंशन भी खत्म हो जाएगा. 

क्या है नया नियम? 

NHAI गाइडलाइंस के मुताबिक, KYV प्रॉसेस के लिए अब कार, जीप या वैन की साइड फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस फास्टैग और नंबर प्लेट के साथ सामने की तस्वीर अपलोड करनी होगी. इसके अलावा, जैसे ही यूजर अपनी गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर डालेगा, सिस्टम अपने आप गाड़ी का RC डेटा 'वाहन पोर्टल' से फेच कर लेगा.

अगर एक ही मोबाइल नंबर पर कई गाड़िया रजिस्टर्ड है, तो ऐसे मामले में यूजर जिस गाड़ी का केवाईसी पूरा कराना चाहता है उसे सिलेक्ट कर सकता है. नई KYV पॉलिसी के लागू होने के बाद भी पुराने फास्टैग यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है. उनका फास्टैग तब तक एक्टिव रहेगा, जब तक कि दुरुपयोग या ढीले टैग की शिकायतें न आती हो. इसके साथ ही यूजर्स को बैंक से अपना केवाईवी पूरा करने के लिए SMS से रिमाइंडर भेजा जाता रहेगा. 

क्यों लागू किया गया नया नियम? 

NHAI ने फास्टैग सिस्टम को आसान बनाने, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने और इसमें पारदर्शिता लाने के मकसद से नया नियम लागू किया है. NHAI को शिकायतें मिल रही थीं कि ट्रक जैसी कई बड़ी गाड़ियां टोल टैक्स बचाने के चक्कर में छोटे वाहनों के लिए इस्तेमाल होने वाले फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसे रोकने के लिए हाइवे अथॉरिटी ने NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के साथ मिलकर  KYV प्रॉसेस शुरू किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिस गाड़ी के लिए जो फास्टैग इश्यू हुआ है उसकी का इस्तेमाल हो रहा है. 

ऐसे कराएं KYV

  • पहले अपनी गाड़ी का फ्रंट फोटो लें, जिसमें फास्टैग के साथ नंबर प्लेट भी साफ नजर आ रहा हो.
  • अब एक साइड फोटो अपलोड करें, जिसमें गाड़ी के पहिए साफ नजर आ रहे हो.
  • इसके साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी स्कैन की अपलोड करें. 
  • इन्हें आप चाहे तो फास्टैग पोर्टल या अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपलोड करा सकते हैं.
  • इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर लॉग इन करना होगा.
  • 'My Profile' वाले सेक्शन में 'KYC' टैब में जाकर प्रॉसेस पूरा करना होगा.
  • अपलोड किए गए डिटेल्स को बैंक VAHAN डेटाबेस से वेरिफाई करेगा. 
  • जानकारी गलत पाई गई तो KYV पूरा नहीं होगा. 

आपको हर तीन साल में अपना KYV वेरिफाई करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गाड़ी से रिलेटेड सारी जानकारियां अपडेटेड है और फास्टैग का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है. केवाईसी रिलेटेड किसी भी परेशानी के लिए या सवाल के लिए आप राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 पर भी संपर्क कर सकते हैं. 

Published at : 01 Nov 2025 01:15 PM (IST)
