हिंदी न्यूज़बिजनेसइस महारत्न कंपनी के शेयर के पीछे भागे निवेशक, महज एक साल में तीन गुना बढ़ा मुनाफा; रेवेन्यू भी दमदार

इस महारत्न कंपनी के शेयर के पीछे भागे निवेशक, महज एक साल में तीन गुना बढ़ा मुनाफा; रेवेन्यू भी दमदार

 BHEL Q2 Results 2025: महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शानदार तिमाही नतीजे का असर इसके शेयरों पर देखने को मिला. इसमें लगभग 4 परसेंट तक का उछाल आया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 31 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

BHEL Q2 Results 2025: महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने बुधवार, 29 अक्टूबर को सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे का ऐलान किया. इस सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी ने कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में 374.9 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. यह एक साल पहले के 106.2 करोड़ रुपये से लगभग तीन गुना अधिक है. हाल के सालों में यह कंपनी का सबसे मजबूत प्रदर्शन है. 

एक साल में इतना बढ़ गया रेवेन्यू 

इस दौरान BHEL का ऑपरेश्नल रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 14.1 परसेंट बढ़कर 7,511.8 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 6,584 करोड़ रुपये था. इसी क्रम में कंपनी का टोटल इनकम बढ़कर 7,686 करोड़ रुपये हो गया, जबकि टोटल एक्सपेंस या कुल खर्च एक साल पहले के 6,571 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,202 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, रेवेन्यू को छोड़कर बाकी सभी मानकों पर BHEL ने अच्छा परफॉर्म किया है.

EBITDA मार्जिन में भी सुधार 

रेवेन्यू 7,806 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले 7,511.8 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA 266 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले 580.9 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के मुकाबले 111 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. इस दौरान EBITDA मार्जिन भी बढ़कर 7.7 परसेंट हो गया, जो पहले लगाए गए 3 परसेंट के अनुमान से अधिक है. कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 253 परसेंट बढ़कर 374.9 करोड़ रुपये हो गया, जो अनुमानित 193 करोड़ रुपये से काफी अधिक है, जबकि दूसरी और चीजों से आय 111.3 करोड़ रुपये से 56.9 परसेंट बढ़कर 174.6 करोड़ रुपये हो गया. 

पिछले महीने करोड़ों का हुआ था घाटा

सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी काफी मजबूत हुआ. EBITDA एक साल पहले के 275 करोड़ रुपये से दोगुने से भी ज्यादा हो गया, जबकि मार्जिन 4.2 परसेंट से बढ़कर 7.7 परसेंट हो गया. कंपनी ने यह मुकाम कॉस्ट कंट्रोल, चल रहे प्रोजेक्ट्स को काम पर निपटाकर और बिजनेस सेगमेंट में बेहतर ढंग से कामकाज के जरिए हासिल किया. पिछली तिमाही में कंपनी को बढ़े हुए खर्च और प्रोजेक्ट्स पर धीमी गति से काम होने की वजह से 456 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. 

शेयरों पर दिखा असर

बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर BHEL का शेयर 3.39 परसेंट चढ़कर 245.39 रुपये पर बंद हुआ, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले बेहतर था. इसमें 0.45 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई. पिछले 12 महीनों में BHEL के शेयरों में 4.4 परसेंट का उछाल आया और इस साल शेयर अब तक 6.9 परसेंट तक चढ़ चुके हैं.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 31 Oct 2025 06:54 AM (IST)
BHEL BHEL Shares BHEL Q2 Results 2025
