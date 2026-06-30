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हिंदी न्यूज़बिजनेसMaggi Size: 2 मिनट Maggi पर बड़ी खबर, कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, दाम वही लेकिन पैकेट से...

Maggi Size: 2 मिनट Maggi पर बड़ी खबर, कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, दाम वही लेकिन पैकेट से...

Maggi Size Cut: सबकी फेवरेट मैगी जो कम दाम में भूख मिटा देती थी, अब ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस पर भी महंगाई की मार पड़ गई है. नेसले ने मैगी के पैकेट पर काफी कटौती कर दी है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 30 Jun 2026 09:39 PM (IST)
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Maggi Size: हम सबकी फेवरेट मैगी जो कम दाम में ही पेट भर दिया करती थी, अब इस पर भी महंगाई की मार पड़ गई है. 2 मिनट नूडल्स पर महंगाई की मार थोड़ा अलग तरह से पड़ी है. इसके दाम जस के तस हैं लेकिन कंपनी ने इसके साइज में कटौती कर दी है. जिसकी वजह से अब 12 रुपये की मैगी जिससे पेट भर जाया करता था, अब पेट नहीं भर पाएगी.

मैगी में कटौती
दरअसल एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी मैगी के 7, 12, 15, 30, 60, 90 और 120 रुपये के पैकेट के वजन घटा दिए हैं. 7 रुपये वाले पैकेट में पहले जहां 35 ग्राम नूडल्स मिला करते थे, उसे अब घटाकर 32 ग्राम कर दिया गया है. तो वहीं 12 रुपये वाले पैकेट का वजन 52 ग्राम से घटाकर 48 ग्राम कर दिया गया है. इसके अलावा भी सभी पैकेट का वजन घटाकर पहले के मुकाबले करीब 7% कम कर दिया गया है.

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पेट नहीं भरेगी मैगी
कंपनी ने मैगी के दाम वही रखे हैं, दामों में कोई बढ़ोतरी या घटत नहीं हुई है, लेकिन इसके वजन में काफी कमी कर दी गई है. जिसका साफ मतलब है कि इन पैक्स में अब पहले की तुलना में कम मात्रा में नूडल्स मिलेंगे, जबकि कीमत वही रहेगी. अब ऐसे में कम दाम में जो पेटभर मैगी खाते थे अब वो नहीं हो पाएगा.

क्या कहना है कंपनी का?
वहीं इस कटौती के बाद कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि, 'बढ़ती लागत से निपटने के लिए वो पहले उत्पादन में बचत, बेहतर खरीद, क्षमता बढ़ाने और अन्य उपाय अपनाती है. कीमत बढ़ाना उसका लास्ट ऑप्शन होता है, इसलिए इस बार कीमत बढ़ाने की बजाय पैक का वजन कम किया गया है. इस खबर के बाद शेयर बाजार में नेस्ले इंडिया के शेयर में करीब 1.3% की बढ़त दर्ज की गई और कारोबार के अंत में इसका शेयर 1,405.20 रुपये पर बंद हुआ.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 30 Jun 2026 09:39 PM (IST)
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