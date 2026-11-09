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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज LPG रीफिल बुकिंग का क्या चल रहा रेट, कहीं दीवाली बाद बढ़ तो नहीं गए दाम?

आज LPG रीफिल बुकिंग का क्या चल रहा रेट, कहीं दीवाली बाद बढ़ तो नहीं गए दाम?

नवंबर की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में मामूली बढ़ोतरी के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, घरेलू सिलेंडर के दाम भी स्थिर हैं. इनमें आखिरी बार बदलाव जून में हुआ था.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 09 Nov 2026 07:07 AM (IST)
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  • पिछले तीन महीनों से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ.
  • घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम जून से स्थिर हैं.
  • आज 9 नवंबर को सभी एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर.
  • मासिक समीक्षा वैश्विक कीमतों, डॉलर-रुपये पर आधारित होती है.

पिछले तीन महीनों से कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतें जून से स्थिर बनी हुई हैं. सरकारी तेल कंपनियों ने इनमें कोई बदलाव नहीं किया है, जो आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की बात है. 

चूंकि भारत में खाना पकाने के लिए LPG सिलेंडरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है इसलिए इसकी कीमतें घरेलू बजट और होटलों व रेस्तरां के ऑपरेटिंग कॉस्ट, दोनों का एक अहम हिस्सा होती हैं. कीमतों में मामूली बदलाव भी मासिक खर्चों पर काफी बड़ा असर डाल सकता है. जहां तक रही आज की बात, तो आज 9 नवंबर, 2026 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) और कमर्शियल सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कीमतें स्थिर हैं. नवंबर की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में हुई मामूली बढ़ोतरी के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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शहरवार चेक करें कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 939.50 रुपये 2,820.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,757.50 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये 2,774.50 रुपये
कोलकाता 968.00 रुपये 2,964.00 रुपये
पटना 1,031.50 रुपये 3,110.50 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये 2,774.00 रुपये
रांची 1,010.50 रुपये 2,995.00 रुपये
चंडीगढ़ 951.50 रुपये 2,843.00 रुपये
रायपुर 974.00 रुपये 2,915.00 रुपये

हर महीने होती है समीक्षा

सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती हैं. इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति का ध्यान रखा जाता है.

चूंकि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा एलपीजी आयात करता है इसलिए वैश्विक बाजार (जैसे सऊदी अरामको के प्रोपेन और ब्यूटेन के दाम) में उतार-चढ़ाव का सीधा असर यहां पड़ता है. साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस का कारोबार डॉलर में होता है इसलिए डॉलर के मजबूत या कमजोर होने से भी घरेलू कीमतें प्रभावित होती हैं.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
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