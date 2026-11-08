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हिंदी न्यूज़बिजनेसSBI ने अमेरिका के टेक्सास में खोली पहली ब्रांच, भारतीय ग्राहकों को होगा फायदा

SBI ने अमेरिका के टेक्सास में खोली पहली ब्रांच, भारतीय ग्राहकों को होगा फायदा

SBI ने अमेरिका के टेक्सास स्थित फ्रिस्को में नई शाखा खोली है. यह कैलिफोर्निया के बाहर उसकी पहली शाखा है. इससे भारतीयों और कारोबारियों को बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी और केंद्रों की संख्या आठ हो गई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 08 Nov 2026 09:49 PM (IST)
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अमेरिका में अपना कारोबार बढ़ाते हुए टेक्सास के फ्रिस्को शहर में नई शाखा शुरू की है. यह शाखा SBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) ने खोली है. इसके साथ ही कंपनी ने कैलिफोर्निया से बाहर पहली बार अपनी फिजिकल ब्रांच का विस्तार किया है. इस नई शाखा के खुलने के बाद अमेरिका में इस सहायक कंपनी के बैंकिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है.

नई शाखा का उद्घाटन SBI समूह के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने किया. इस मौके पर ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत डीसी मंजूनाथ और फ्रिस्को के मेयर मार्क हिल भी मौजूद रहे. बड़ी बात यह है कि इस नई ब्रांच से खासतौर पर उत्तरी टेक्सास में रहने वाले भारतीयों, कारोबारियों और कंपनियों को बैंकिंग सेवाएं मिलने में आसानी होगी.

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ग्राहकों को मिलेंगी कौन-कौन सी सुविधाएं?

फ्रिस्को की नई शाखा में ग्राहकों को पर्सनल और  बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाएं उपलब्ध होंगी. इनमें बचत और जमा खाते, कारोबार के लिए कर्ज और विदेश में पैसे भेजने की सुविधा शामिल है. इन सेवाओं का फायदा खासतौर उत्तरी टेक्सास में रहने वाले आम लोगों, पेशेवरों, उद्यमियों और कंपनियों को मिल सकता है.

भारत के महावाणिज्य दूत डीसी मंजूनाथ ने कहा कि यह शाखा भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी. साथ ही उत्तरी टेक्सास में तेजी से बढ़ रहे भारतीय समुदाय को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने में भी इसकी भूमिका अहम होगी.

अमेरिका में SBI की कितनी शाखाएं हैं?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) के आठ केंद्रों के अलावा SBI की अमेरिका में अन्य जगहों पर भी मौजूदगी है. बैंक न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजिल्स में भी फूल-सर्विस बैंकिंग शाखाएं चलाता है. इसके अलावा वॉशिंगटन में उसका प्रतिनिधि कार्यालय भी है.

एक महीने में कितने ज्यादा चढ़े SBI के शेयर?

इस बीच शेयर बाजार में भी SBI के शेयरों में तेजी देखने को मिली है. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को बैंक का शेयर करीब 1% बढ़कर 1,016 रुपए पर बंद हुआ. पिछले एक हफ्ते में इसमें करीब 4% का इजाफा हुआ, जबकि करीब एक महीने में बैंक का शेयर 8% से ज्यादा बढ़ चुका है. इस तेजी के बाद बैंक का बाजार पूंजीकरण बढ़कर लगभग 9.38 लाख करोड़ रुपए हो गया.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
STATE BANK OF INDIA SBI Texas Branch
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