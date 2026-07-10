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हिंदी न्यूज़बिजनेसShoe Companies: शॉपिंग के शौकीनों की खुली लॉटरी, सरकार के इस फैसले से जूतों पर मिलेगी डिस्काउंट और ऑफर्स की बंपर से

Shoe Companies: शॉपिंग के शौकीनों की खुली लॉटरी, सरकार के इस फैसले से जूतों पर मिलेगी डिस्काउंट और ऑफर्स की बंपर से

Discount on Shoes: जूता खरीदने के शौकीनों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर है, क्योंकि सरकार ने शू कंपनियों को पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए एक साल का समय दे दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Jul 2026 04:01 PM (IST)
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Shoe Companies: फेस्टिव सीजन आने से पहले लोग सेल का इंतजार करते हैं और जमकर शॉपिंग भी करते हैं. जो जिस चीज का शौकीन होता है वो वही चीज खरीदना पसंद करता है. जैसे कई लोगों को शू कलेक्शन रखने का शौक होता है, तो उन लोगों के लिए ये खबर जरूर पढ़ना चाहिए. क्योंकि अगर आप कुछ दिनों में सेल पर शूज खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको ये खबर थोड़ा निराश कर सकती है.

पुराना स्टॉक खत्म करने का मिला समय
दरअसल सरकार ने जूता बनाने वाली कंपनियों अपना पुराना स्टॉक बेचने के लिए थोड़ा और समय दे दिया है. ये थोड़ा समय वाकई में थोड़ा नहीं बल्कि पूरे एक साल का है. अब जूता बेचने वाली कंपनियां 31 जुलाई 2027 तक अपना पुराना स्टॉक खत्म कर सकती है. पहले इस स्टॉक को खत्म करने की तारीख 31 जुलाई 2026 थी.

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दुकानदारों को मिली राहत
सरकार के इस फैसले के बाद दुकानदारों को थोड़ी राहत मिली है. क्योंकि उन्हें अब जल्दबाजी में अपना स्टॉक खत्म करने के लिए कोई सेल लगाने की जरूरत नहीं है. या कम दाम में जूते बेचने के लिए उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं रहेगी. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि फेस्टिव सीजन सेल नहीं लगेगी, वो जरूर लगेगी लेकिन लॉट खत्म के लिए अब दुकानदारों को कोई सेल लगाने की जरूरत नहीं होगी.

क्यों लिया गया फैसला?
सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि जूते का कारोबार मौसम पर निर्भर होता है. जो जूते बिक नहीं पाते हैं वो अगले सीजन तक पड़े रह जाते हैं. ऐसे में इस तारीख के बाद भारत में सिर्फ वही जूते बेचे जा सकेंगे, जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रमाणपत्र मिला होगा.

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घरेलू उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार के द्वारा लागू किए गए नए नियमों के मुताबिक अब हर कंपनियां हर सा 4500 जोड़ी सैंपल आयात कर सकेंगी. ये सैम्पल बेचने के लिए नहीं होंगे बल्कि नए डिजाइन को समझने और टेस्टिंग के मकसद से आयात किए जाएंगे. इससे घरेलू उत्पादन को भी समझना आसान होगा और विक्रेताओं को दिखाने के लिए भी ये जूते इस्तेमाल होंगे.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Jul 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
MODI GOVERNMENT Shoe Company
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