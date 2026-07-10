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हिंदी न्यूज़बिजनेसFlight Booking: नोएडा और नवी मुंबई की सीधी फ्लाइट बंद, इस एयरलाइन का बड़ा फैसला, बुकिंग से पहले सावधान

Flight Booking: नोएडा और नवी मुंबई की सीधी फ्लाइट बंद, इस एयरलाइन का बड़ा फैसला, बुकिंग से पहले सावधान

Flight Booking: कुछ दिन पहले ही शुरू हुई नवी मुंबई से नोएडा की डायरेक्ट फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है. आइये जानते हैं एयरलाइंस ने क्यों किया है ये फैसला.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Jul 2026 05:16 PM (IST)
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Flight Booking: नोएड के जेर एयरपोर्ट से हाल ही में नवी मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत हुई थी. जिससे यात्रियों के बीच काफी खुशी भी थी, क्योंकि अब उन्हें नोएडा से ही सीधे नवी मुंबई के लिए फ्लाइट मिल रही थी. हालांकि जिस एयरलाइंस ने ये उड़ान शुरू की थी, उसी ने कुछ ही दिनों के भीतर इसे बंद कर दिया है. ऐसा क्यों? आइये जानते हैं.

कौन सी है ये एयरलाइंस?
ये एयरलाइंस कोई और नहीं बल्कि अकासा एयर है. जिसने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान शुरू की थी. हालांकि अब इस एयरलाइंस ने अपनी डायरेक्ट फ्लाइट को फिलहाल बंद कर दिया है. ये फ्लाइट भारत के दो नए एयरपोर्ट्स को जोड़ने वाली पहली नॉन-स्टॉप फ्लाइट थी. एयरलाइन ने ये उड़ान 16 जून को शुरू की थी, लेकिन करीब 15 दिन बाद यानी 1 जुलाई से इसे रोक दिया गया है.

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दो नई उड़ानें की शुरू
एक उड़ान को बंद करने के बाद अकासा एयर ने इस रूट की जगह मुंबई-नोएडा के बीच दो नई उड़ानों को शुरू कर दिया है. ये दोनों फ्लाइट्स रोज उड़ने वाली हैं. इसी के साथ, बेंगलुरु-नोएडा की डायरेक्ट फ्लाइट भी बंद कर दी गई है.

क्यों लिया फैसला?
एयरलाइन ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दोनों नए एयरपोर्ट्स थे, जहां तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं है. अच्छी सड़क और रेल कनेक्टिविटी की कमी, मेट्रो का सीधा संपर्क न होना, महंगी टैक्सी और ज्यादा एयरपोर्ट शुल्क जैसी वजहों से यात्रियों की संख्या उम्मीद से कम रही है. जिसके चलते ही इस रूट की उड़ानों को फिलहाल के लिए बंद किया गया है.

हमेशा के लिए बंद नहीं हुई फ्लाइट
अपने इस फैसले के बारे में बताते हुए एयरलाइन ने कहा है कि वो समय-समय पर यात्रियों की मांग, मौसम, उड़ानों की संख्या और विमान के बेहतर इस्तेमाल को देखते हुए अपने रूट में बदलाव करती रहती है. कंपनी ने साफ किया है कि नोएडा-नवी मुंबई फ्लाइट हमेशा के लिए बंद नहीं हुई है, इसे 1 अक्टूबर 2026 से दोबारा शुरू करने की प्लनिंग चल रही है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Jul 2026 05:16 PM (IST)
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