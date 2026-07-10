नोएडा और नवी मुंबई की सीधी फ्लाइट बंद, इस एयरलाइन का बड़ा फैसला, बुकिंग से पहले सावधान

Flight Booking: नोएड के जेर एयरपोर्ट से हाल ही में नवी मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत हुई थी. जिससे यात्रियों के बीच काफी खुशी भी थी, क्योंकि अब उन्हें नोएडा से ही सीधे नवी मुंबई के लिए फ्लाइट मिल रही थी. हालांकि जिस एयरलाइंस ने ये उड़ान शुरू की थी, उसी ने कुछ ही दिनों के भीतर इसे बंद कर दिया है. ऐसा क्यों? आइये जानते हैं.

कौन सी है ये एयरलाइंस?

ये एयरलाइंस कोई और नहीं बल्कि अकासा एयर है. जिसने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान शुरू की थी. हालांकि अब इस एयरलाइंस ने अपनी डायरेक्ट फ्लाइट को फिलहाल बंद कर दिया है. ये फ्लाइट भारत के दो नए एयरपोर्ट्स को जोड़ने वाली पहली नॉन-स्टॉप फ्लाइट थी. एयरलाइन ने ये उड़ान 16 जून को शुरू की थी, लेकिन करीब 15 दिन बाद यानी 1 जुलाई से इसे रोक दिया गया है.

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दो नई उड़ानें की शुरू

एक उड़ान को बंद करने के बाद अकासा एयर ने इस रूट की जगह मुंबई-नोएडा के बीच दो नई उड़ानों को शुरू कर दिया है. ये दोनों फ्लाइट्स रोज उड़ने वाली हैं. इसी के साथ, बेंगलुरु-नोएडा की डायरेक्ट फ्लाइट भी बंद कर दी गई है.

क्यों लिया फैसला?

एयरलाइन ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि दोनों नए एयरपोर्ट्स थे, जहां तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं है. अच्छी सड़क और रेल कनेक्टिविटी की कमी, मेट्रो का सीधा संपर्क न होना, महंगी टैक्सी और ज्यादा एयरपोर्ट शुल्क जैसी वजहों से यात्रियों की संख्या उम्मीद से कम रही है. जिसके चलते ही इस रूट की उड़ानों को फिलहाल के लिए बंद किया गया है.

हमेशा के लिए बंद नहीं हुई फ्लाइट

अपने इस फैसले के बारे में बताते हुए एयरलाइन ने कहा है कि वो समय-समय पर यात्रियों की मांग, मौसम, उड़ानों की संख्या और विमान के बेहतर इस्तेमाल को देखते हुए अपने रूट में बदलाव करती रहती है. कंपनी ने साफ किया है कि नोएडा-नवी मुंबई फ्लाइट हमेशा के लिए बंद नहीं हुई है, इसे 1 अक्टूबर 2026 से दोबारा शुरू करने की प्लनिंग चल रही है.

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